В Барнауле благоустроят еще больше дворов по национальному проекту

Количество дворов, которые благоустроят в Барнауле в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", будет увеличено. Речь об этом шла на выездном совещании, которое провел глава города Вячеслав Франк.

Выездное совещание по благоустройству дворов в Барнауле в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

Участниками совещания стали заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Татьянин, глава администрации Индустриального района Денис Летягин, председатель комитета по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Барнаульской городской Думы Сергей Струченко, руководители комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула, подрядной организации, управляющих компаний, жители домов.

Градоначальник лично ознакомился с ходом работ по благоустройству дворовой территории по улице Энтузиастов, 13. Подрядной организацией ООО "Патай" в данный момент завершены работы по демонтажу старых бордюров, выполнено формирование тротуарных дорожек, установка новых бордюр, начаты работы по асфальтированию территории.

Стоимость работ превышает 4 млн рублей, в том числе софинансирование собственников составляет более 200 тыс. рублей. Во дворе дома будет установлены игровая площадка.

В этом году работы по благоустройству дворов начаты раньше срока. Поэтому планируем закончить благоустройство всех придомовых территорий города, входящих в программу до конца сентября, — сообщил директор общества с ограниченной ответственностью "Патай" Андрей Багдасарян.

Также в рамках выездного совещания Вячеслав Франк посетил двор по улице Георгиева, 14.

Благоустройство дворов в Барнауле в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Фото предоставлено компанией Росводоканал Барнаул. Благоустройство дворов в Барнауле в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Фото предоставлено компанией Росводоканал Барнаул. Выездное совещание по благоустройству дворов в Барнауле в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Фото предоставлено компанией Росводоканал Барнаул.

Поданная жителями дома заявка на участие в нацпроекте была включена в резервный адресный перечень. Учитывая, что соседние дворы уже благоустроены в предыдущие годы и в 2024 году будут начаты работы по благоустройству дворовой территории дома по ул.Георгиева, 12, необходимо организовать эффективное устройство водоотведения придомовых территорий по ул.Георгиева, 12 и 14, — рассказал заместитель председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула Алексей Пахоменко.

По словам Вячеслава Франка, от местных жителей поступило предложение включить дворовую территорию по адресу улице Георгиева, 14 в программу в этом году дополнительно.

Для обеспечения комплексного благоустройства рядом стоящих дворов по итогам сегодняшнего совещания такое решение нами принято. Таким образом количество дворовых территорий для благоустройства в рамках нацпроекта в городе Барнауле увеличено. Всего в текущем году в краевой столице будет благоустроено 39 дворовых территорий, —— отметил глава города.

Вячеслав Франк выразил благодарность губернатору Алтайского края Виктору Томенко и правительству региона за поддержку в реализации федерального проекта, в результате которого с каждым годом преображаются дворовые территории в краевом центре.



Председатель домового комитета дома по улице Георгиева, 14 Ирина Пахомова, в свою очередь, поблагодарила градоначальника за решение включить их двор в программу благоустройства.

Проектом во дворе предусмотрен ремонт асфальтового покрытия дороги, входных узлов, устройство тротуаров, ограждения, парковки, установка скамеек, урн, оборудование детской и спортивной площадки.

СПРАВКА В целом, благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" с 2017 по 2023 годы в городе Барнауле отремонтированы 529 дворовых территорий. В 2024 году принято решение о благоустройстве 39 дворов, в Октябрьском районе – 17, Индустриальном районе - 12 дворов, в Ленинском районе будут обновлены 6 дворов, в Железнодорожном районе 3 двора и в Центральном один двор. На благоустройство этих дворовых территорий выделено 207 миллионов рублей.

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