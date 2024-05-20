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Экономика

В Барнауле благоустроят еще больше дворов по национальному проекту

Количество дворов, которые благоустроят в Барнауле в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", будет увеличено. Речь об этом шла на выездном совещании, которое провел глава города Вячеслав Франк.

Выездное совещание по благоустройству дворов в Барнауле в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".
Выездное совещание по благоустройству дворов в Барнауле в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".
Фото предоставлено компанией Росводоканал Барнаул.

Участниками совещания стали заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Татьянин, глава администрации Индустриального района Денис Летягин, председатель комитета по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Барнаульской городской Думы Сергей Струченко, руководители комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула, подрядной организации, управляющих компаний, жители домов.

Градоначальник лично ознакомился с ходом работ по благоустройству дворовой территории по улице Энтузиастов, 13. Подрядной организацией ООО "Патай" в данный момент завершены работы по демонтажу старых бордюров, выполнено формирование тротуарных дорожек, установка новых бордюр, начаты работы по асфальтированию территории.

Стоимость работ превышает 4 млн рублей, в том числе софинансирование собственников составляет более 200 тыс. рублей. Во дворе дома будет установлены игровая площадка.

В этом году работы по благоустройству дворов начаты раньше срока. Поэтому планируем закончить благоустройство всех придомовых территорий города, входящих в программу до конца сентября, — сообщил директор общества с ограниченной ответственностью "Патай" Андрей Багдасарян.

Также в рамках выездного совещания Вячеслав Франк посетил двор по улице Георгиева, 14.

Благоустройство дворов в Барнауле в рамках национального проекта &quot;Жилье и городская среда&quot;.
Благоустройство дворов в Барнауле в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".
Фото предоставлено компанией Росводоканал Барнаул.
Благоустройство дворов в Барнауле в рамках национального проекта &quot;Жилье и городская среда&quot;.
Благоустройство дворов в Барнауле в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".
Фото предоставлено компанией Росводоканал Барнаул.
Выездное совещание по благоустройству дворов в Барнауле в рамках национального проекта &quot;Жилье и городская среда&quot;.
Выездное совещание по благоустройству дворов в Барнауле в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".
Фото предоставлено компанией Росводоканал Барнаул.

Поданная жителями дома заявка на участие в нацпроекте была включена в резервный адресный перечень. Учитывая, что соседние дворы уже благоустроены в предыдущие годы и в 2024 году будут начаты работы по благоустройству дворовой территории дома по ул.Георгиева, 12, необходимо организовать эффективное устройство водоотведения придомовых территорий по ул.Георгиева, 12 и 14, — рассказал заместитель председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула Алексей Пахоменко.

По словам Вячеслава Франка, от местных жителей поступило предложение включить дворовую территорию по адресу улице Георгиева, 14 в программу в этом году дополнительно.

Для обеспечения комплексного благоустройства рядом стоящих дворов по итогам сегодняшнего совещания такое решение нами принято. Таким образом количество дворовых территорий для благоустройства в рамках нацпроекта в городе Барнауле увеличено. Всего в текущем году в краевой столице будет благоустроено 39 дворовых территорий, —— отметил глава города.

Вячеслав Франк выразил благодарность губернатору Алтайского края Виктору Томенко и правительству региона за поддержку в реализации федерального проекта, в результате которого с каждым годом преображаются дворовые территории в краевом центре.

Председатель домового комитета дома по улице Георгиева, 14 Ирина Пахомова, в свою очередь, поблагодарила градоначальника за решение включить их двор в программу благоустройства.

Проектом во дворе предусмотрен ремонт асфальтового покрытия дороги, входных узлов, устройство тротуаров, ограждения, парковки, установка скамеек, урн, оборудование детской и спортивной площадки.

СПРАВКА

В целом, благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" с 2017 по 2023 годы в городе Барнауле отремонтированы 529 дворовых территорий. В 2024 году принято решение о благоустройстве 39 дворов, в Октябрьском районе – 17, Индустриальном районе - 12 дворов, в Ленинском районе будут обновлены 6 дворов, в Железнодорожном районе 3 двора и в Центральном один двор. На благоустройство этих дворовых территорий выделено 207 миллионов рублей.

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