В Барнауле будут выпускать необычную «пластиковую» проволоку

Компания «Атолл» запустит в Барнауле собственное производство стальной проволоки в пластике. Благодаря этому жителям Алтайского края станет доступнее долговечная сетка-рабица, которую не нужно красить. Также фирма первой в России выпустит проволоку на каркасе, рассказал altapress.ru замдиректора компании «Атолл» Александр Шелудяков.

Какую проблему решит компания

«Атолл» в больших объемах закупает проволоку у производителей и на специальных станках перематывает ее на катушки для розничных потребителей. Барнаульская проволока продается по всей России и в Казахстане, в том числе и в алтайских строительных магазинах.

Также фирма закупает у металлургов проволоку в пластике. Из нее делают долговечную и эстетичную (она не ржавеет) сетку-рабицу, но она стоит в два раза дороже обычной, а потому недоступна массовому покупателю. Доля такой нержавеющей сетки на рынке — меньше 1%, говорит Шелудяков. При этом в Германии все ограждения делают именно из такого материала, потому что он объективно лучше.

Что сделает компания

На «Атолле» намерены запустить линию, на которой будут покрывать стальную проволоку пластиком. При том не полиэтиленом, как делают другие производители в России, а более стойким поливинилхлоридом (ПВХ).

Покрытую ПВХ проволоку «Атолл» предложит производителям сетки-рабицы. Только в Барнауле этим занимаются более 15 компаний, вместе они выпускают до 200 тонн материала для ограждений ежемесячно. Александр Шелудяков ожидает, что стоимость сетки-рабицы с ПВХ для потребителей в Алтайском крае заметно снизится и будет лишь на 15−25% выше обычной, ржавеющей.

В ноябре «Атолл» получил губернаторский грант в 2 млн рублей на реализацию проекта. Эти средства компания потратит на опытно-конструкторские работы, испытания и сертификацию. Общая сумма инвестиций — 4,1 млн рублей. Проект рассчитан на 3 года, но компания намерена запустить производство раньше — в 2019 году.

Что еще намерена выпускать компания?

Александр Шелудяков также рассказал, что при помощи нового оборудования фирма сможет выпускать бельевые веревки, которые будут заметно дешевле китайской продукции.

В декабре 2018 года компания запустит в продажу проволоку на каркасе — он не дает ей запутаться. По словам Шелудякова, в таком формате в России проволоку пока никто не выпускает.

Цифра

В 8 раз увеличился объем производства компании «Атолл» в 2018 году. Фирма также изготавливает пластиковые изделия и сотнями тысяч штук отливает изоляторы для предприятий электронной отрасли. Также у компании есть собственное представительство в Санкт-Петербурге, появились крупные покупатели в Москве и в Новосибирске.