В Барнауле чиновники спровоцировали скандал, отдав без конкурса два автобусных маршрута

14 декабря администрация Барнаула без конкурса выдала свидетельства на обслуживание маршрутов № 18 и 58 компании «Командирское». Перевозчики, которые раньше работали на них, считают решение незаконным и расценивают случившееся как рейдерский захват их бизнеса.

Что произошло?

В 8 утра 14 декабря на сайте мэрии появилось сообщение, что чиновники приглашают перевозчиков получить без конкурса свидетельства на маршруты № 18 и 58. До 13.30 претенденты должны были принести в транспортный комитет документы, а до 16 часов — показать автобусы.

Такой порядок выдачи свидетельств приняли всего за день до этого — 13 декабря. Документ утвердил глава Барнаула Сергей Дугин.

Уже в субботу, 15 декабря, на оба эти маршрута выехали новые автобусы ГАЗель Next компании «Командирское». В этот же момент перевозчик Антон Еньшин лишился половины бизнеса (он потерял маршрут № 18, но по-прежнему обслуживает № 6), а работавший только на маршруте № 58 Евгений Падеров и вовсе остался не у дел.

Теперь они оба собираются бороться за то, чтобы вернуть себе право возить пассажиров по этим маршрутам.

Общественный транспорт. Автобусы. СС0

Почему заменили перевозчиков?

В сентябре 2018 года мэрия объявила, что разыграет на конкурсе несколько маршрутов, в том числе № 18 и 58. Это не было неожиданным: в конце ноября у Падерова и Еньшина истекал срок действия документов, разрешающих работать на этих линиях. В обоих лотах конкуренцию действующим перевозчикам составила фирма «Командирское».

1 ноября комиссия при транспортном комитете объявила: со счетом 110 на 104,69 баллов «Командирское» победило Еньшина, и с результатом 110 на 55 — Падерова. Из опубликованных на сайте мэрии протоколов следует, что победитель выиграл у Еньшина за счет того, что обязался установить в автобусы кондиционеры и системы контроля температуры воздуха.

После этого у «Командирского» было 15 дней на то, чтобы показать автобусы с кондиционерами и с 1 декабря поехать по маршрутам. Однако этого не произошло: 29 ноября результаты конкурса аннулировали по требованию УФАС

Почему конкурс признали незаконным?

Антимонопольщики вмешались по обращению Антона Еньшина. Он указал, что требований по кондиционерам и системам контроля температуры воздуха в положении о конкурсе нет. Также Еньшин заявил, что с него несправедливо списали баллы за отсутствие оборудования для инвалидов на одном из автобусов, хотя оно установлено. При этом автобусы конкурента никто не осматривал — на тот момент «Командирское» только обязалось их приобрести.

В УФАС жалобу Еньшина признали обоснованной, а также предписали транспортному комитету отменить результаты конкурса и провести новый.

Почему в итоге маршруты отдали без конкурса?

Результаты конкурса отменили за два дня до того, как должен был поехать новый перевозчик. В таких случаях федеральное законодательство позволяет один раз заключить договор без конкурса с прежними перевозчиками на срок до полугода, и за это время разыграть новый конкурс. Такую практику уже использовали в Барнауле несколько раз.

Автобус № 18 на улице Воровского. fotobus.msk.ru/

В этом случае так и поступили, но договоры с Еньшиным и Падеровым заключили всего на 14 дней. В транспортном предприятии Падерова подозревают, что такой маленький срок выбрали потому, что «Командирскому» требовалось ровно две недели, чтобы получить заказанные автобусы и быть готовыми выходить на линию.

Этим же оставшиеся не у дел перевозчики объясняют то, что объявление о подаче документов 14 декабря опубликовали за несколько часов до завершения их приема. При этом ни Еньшина, ни Падерина в этот день не оповестили об этом.

Как будет развиваться конфликт?

Падерин и Еньшин готовят обращения в антимонопольную службу (УФАС), а также в прокуратуру с жалобой на действия чиновников. Также они не исключают, что обратятся в суд.

Антон Еньшин,

перевозчик:

Мы считаем, что администрация нарушила федеральное законодательство, выдав 14 декабря свидетельства на маршруты без конкурса. С нами должны были заключить временные договоры не на две недели, а на срок, за который можно успеть провести новый конкурс и определить победителя. Наши юристы не могут назвать действия мэрии иначе, как беззаконие.

Что известно про «Командирское»

Компания существует с 1998 года. Зарегистрирована в барнаульской квартире на ул. Малахова. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Директор — Иван Соколов. Фирма прежде работала только на межмуниципальных маршрутах, возила пассажиров из Барнаула в села Алтайского края. В числе городских перевозчиков никогда не значилась.

Редакция готовит запрос в администрацию Барнаула с просьбой прокомментировать ситуацию.