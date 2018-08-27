В Барнауле известные бизнесмены соревновались в формате веселого квиза

В год чемпионата мира по футболу традиционная летняя встреча предпринимателей, которую организует ИД «Алтапресс», была посвящена спорту и бизнесу. 16 августа в банкет-холле Парка спорта Алексея Смертина собрались более сотни представителей предпринимательского сообщества Алтайского края. Они отдохнули, пообщались и сыграли в интеллектуальный квиз под названием «Чемпионат мира по бизнесу».

Большинству гостей тема встречи оказалась близкой. Успешные предприниматели и руководители высокого уровня зачастую ведут активный образ жизни и находят в своем графике время для спорта или фитнеса. Он помогает не только оставаться в хорошей физической форме, но и генерировать идеи.

Например, алтайский бизнес-омбудсмен Павел Нестеров делает зарядку и плавает в бассейне. У директора сети фитнес-клубов «Магис-спорт» Владимира Гордейчика любимый вид спорта — катание на велосипеде. Управляющая операционным офисом «Алтайский» Альфа-банка Ирина Бубенко занимается йогой. Директор по развитию компании «АЛЬКОН» Елена Прокопьева предпочитает силовые тренировки в тренажерном зале.

«Бизнес и спорт очень похожи, — говорит Владимир Гордейчик. — Все происходит по определенным правилам. В спорте результат измеряется в голах, секундах, минутах, очках. В бизнесе — в других показателях. Например, в доходах. Проиграл — тренируешься дальше. И в бизнесе, и в спорте есть нечестные схемы вроде допинга, подкупов. Общего много. Спорт дает бизнесмену возможность остаться наедине с собой. Именно поэтому после 35 лет популярны цикличные виды — плавание, бег, велосипед, гребля. Человек попадает в особое состояние, близкое к трансовому. В такие моменты в голову приходят лучшие идеи».

Предприниматели также отметили, что спорт и бизнес объединяют азарт, работа на результат, стремление к победе, умение быть частью команды.

«Спорт воспитывает лучшие качества в человеке, которые помогают ему не только в бизнесе, но и в жизни, — говорит председатель правления Сибсоцбанка Дмитрий Тюнин. — Я считаю, что спорт первичен, им нужно заниматься с детства. А бизнес появляется уже позже».

Ведущими летней встречи предпринимателей стали гендиректор ИД «Алтапресс» Юрий Пургин и директор по рекламе издательского дома Елена Аксенова.

Участников квиза разделили на команды, каждая сидела за своим столом. Они отвечали на вопросы в четырех раундах. Большая часть вопросов была связана с алтайским бизнесом. В первом раунде требовалось по песне угадать, о какой алтайской компании идет речь, — в словах был зашифрован логотип предприятия.

В литературном раунде предприниматели должны были сказать, что за бизнес-термин зашифрован в цитатах из известных произведений — «Вишневого сада» Чехова, «Евгения Онегина» Пушкина и других.

Третий раунд назывался «Правда или нет». Ведущие читали выдержки из материалов, выходивших в «Свободном курсе» и касавшихся алтайского бизнеса. Некоторые из них действительно публиковались, а другие были выдуманными. Гости должны были угадать, что является правдой. В четвертом раунде требовалось узнать алтайского предпринимателя на детской или юношеской фотографии.

Все команды хорошо справлялись с заданиями, но у некоторых получилось чуть лучше, чем у остальных. Они стали победителями и получили специальные призы. Ни один участник встречи не остался без внимания, красивых фотографий и комплиментов от партнеров мероприятия.

Кто еще принял участие в летней встрече предпринимателей

Александр Ракшин («Мария-Ра»), Юрий Гатилов («Жилищная инициатива»), Стелла Штань (руководитель юридической фирмы «Стратегия»), Андрей Олишевский (Cafe de Lafe), Анатолий Вытоптов («Агрохимсервис»), Артем и Юрий Шамковы (Барнаульский завод АТИ, Фонд развития промышленности), Борис Трофимов (Пенсионный фонд России по Алтайскому краю), Ксения Белоусова («Алгоритм»), Кирилл Науменко (Алтайский союз строителей) и другие.

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