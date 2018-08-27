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Экономика
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В Барнауле известные бизнесмены соревновались в формате веселого квиза

В год чемпионата мира по футболу традиционная летняя встреча предпринимателей, которую организует ИД «Алтапресс», была посвящена спорту и бизнесу. 16 августа в банкет-холле Парка спорта Алексея Смертина собрались более сотни представителей предпринимательского сообщества Алтайского края. Они отдохнули, пообщались и сыграли в интеллектуальный квиз под названием «Чемпионат мира по бизнесу».

Летняя встреча предпринимателей Алтайского края «Чемпионат мира по бизнесу». 16 августа 2018 года.
Летняя встреча предпринимателей Алтайского края «Чемпионат мира по бизнесу». 16 августа 2018 года.
Владимир Вдовин

Большинству гостей тема встречи оказалась близкой. Успешные предприниматели и руководители высокого уровня зачастую ведут активный образ жизни и находят в своем графике время для спорта или фитнеса. Он помогает не только оставаться в хорошей физической форме, но и генерировать идеи.

Например, алтайский бизнес-омбудсмен Павел Нестеров делает зарядку и плавает в бассейне. У директора сети фитнес-клубов «Магис-спорт» Владимира Гордейчика любимый вид спорта — катание на велосипеде. Управляющая операционным офисом «Алтайский» Альфа-банка Ирина Бубенко занимается йогой. Директор по развитию компании «АЛЬКОН» Елена Прокопьева предпочитает силовые тренировки в тренажерном зале.

«Бизнес и спорт очень похожи, — говорит Владимир Гордейчик. — Все происходит по определенным правилам. В спорте результат измеряется в голах, секундах, минутах, очках. В бизнесе — в других показателях. Например, в доходах. Проиграл — тренируешься дальше. И в бизнесе, и в спорте есть нечестные схемы вроде допинга, подкупов. Общего много. Спорт дает бизнесмену возможность остаться наедине с собой. Именно поэтому после 35 лет популярны цикличные виды — плавание, бег, велосипед, гребля. Человек попадает в особое состояние, близкое к трансовому. В такие моменты в голову приходят лучшие идеи».

Предприниматели также отметили, что спорт и бизнес объединяют азарт, работа на результат, стремление к победе, умение быть частью команды.

«Спорт воспитывает лучшие качества в человеке, которые помогают ему не только в бизнесе, но и в жизни, — говорит председатель правления Сибсоцбанка Дмитрий Тюнин. — Я считаю, что спорт первичен, им нужно заниматься с детства. А бизнес появляется уже позже».

Ведущими летней встречи предпринимателей стали гендиректор ИД «Алтапресс» Юрий Пургин и директор по рекламе издательского дома Елена Аксенова.

Участников квиза разделили на команды, каждая сидела за своим столом. Они отвечали на вопросы в четырех раундах. Большая часть вопросов была связана с алтайским бизнесом. В первом раунде требовалось по песне угадать, о какой алтайской компании идет речь, — в словах был зашифрован логотип предприятия.

В литературном раунде предприниматели должны были сказать, что за бизнес-термин зашифрован в цитатах из известных произведений — «Вишневого сада» Чехова, «Евгения Онегина» Пушкина и других.

Быстрее, сильнее, умнее. Как прошла летняя встреча предпринимателей в Парке спорта
Экономика

Третий раунд назывался «Правда или нет». Ведущие читали выдержки из материалов, выходивших в «Свободном курсе» и касавшихся алтайского бизнеса. Некоторые из них действительно публиковались, а другие были выдуманными. Гости должны были угадать, что является правдой. В четвертом раунде требовалось узнать алтайского предпринимателя на детской или юношеской фотографии.

Все команды хорошо справлялись с заданиями, но у некоторых получилось чуть лучше, чем у остальных. Они стали победителями и получили специальные призы. Ни один участник встречи не остался без внимания, красивых фотографий и комплиментов от партнеров мероприятия.

Кто еще принял участие в летней встрече предпринимателей

Александр Ракшин («Мария-Ра»), Юрий Гатилов («Жилищная инициатива»), Стелла Штань (руководитель юридической фирмы «Стратегия»), Андрей Олишевский (Cafe de Lafe), Анатолий Вытоптов («Агрохимсервис»), Артем и Юрий Шамковы (Барнаульский завод АТИ, Фонд развития промышленности), Борис Трофимов (Пенсионный фонд России по Алтайскому краю), Ксения Белоусова («Алгоритм»), Кирилл Науменко (Алтайский союз строителей) и другие.

Организатор
Организатор
Место
Место

Генеральный партнер
Генеральный партнер
Генеральный партнер
Генеральный партнер
Генеральный партнер
Генеральный партнер
Генеральный партнер
Генеральный партнер

Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
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Партнер

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