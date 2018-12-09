Здание общественника и экс-депутата АКЗС в историческом центре Барнаула выставили на торги

В Барнауле продают здание, являющееся памятником истории и культуры и расположенное в историческом центре на ул. Ползунова, 40. На торги его выставил конкурсный управляющий фирмы «Экономический центр клуба ветеранов госбезопасности «Вега-Центр», учредителем которого является бывший чекист и депутат АКЗС Виктор Прокопец, возглавлявший исполком Независимой общественной палаты Алтайского края.

«Честь и совесть»

«Вега-Центр» признан банкротом в июле 2017 года по иску соседа — расположенной на той же улице «Барнаульской горэлектросети». Фирма задолжала за электричество 2 млн рублей.

Учредитель фирмы (и до банкротства руководитель) — Виктор Прокопец, депутат АКЗС в 2004—2008 годах. Он довольно известен. По данным «Банкфакса», он был единственным депутатом краевого парламента, воздержавшимся при голосовании в 2005 году за кандидату губернатора Александра Карлина. За это агенство даже назвало его «честью и совестью» АКЗС.

Прокопец несколько лет работал в КГБ-ФСБ. А завершив депутатскую карьеру, возглавил исполком Независимой общественной палаты края и реготделение комитета «За честные выборы!».

Деньги надо вернуть

В ходе банкротства «Вега-Центра» выяснилось: незадолго до подачи кредитором заявления в суд о признании фирмы банкротом Прокопец перевел со счета более 6 млн рублей —перевод был обозначен как возврат займа, который сам же Виктор Прокопец выдал своей же фирме.

Но ни договора займа, ни доказательств внесения денег в кассу «Вега-Центра» его конкурсный управляющий Александр Пупков не обнаружил. Пупков пояснил суду: на расчетный счет должника заемные деньги не поступали.

Эту сделку конкурсный управляющий оспорил, суд признал ее недействительной, деньги должны быть возвращены Прокопцом в конкурсную массу «Вега-Центра».

Все тот же Прокопец

А историческое здание на ул. Ползунова, 40, принадлежавшее «Вега-Центру», Прокопец попытался перевести на другое юрлицо. Это было сделано тоже незадолго до начала процедуры банкротства фирмы.

Объяснялось это тем, что некий ЧОП «Альфа-Вега» представил «Вега-центру» займы на 8 млн рублей. Долг Прокопец выплатил зданием (в качестве отступного), объект даже успели зарегистрировать на новое юрлицо.

Но в ходе банкротства выяснилось, что учредителем «Альфа-Веги» является все тот же Виктор Прокопец. Арбитраж признал сделку недействительной, здание пришлось вернуть в конкурсную массу. И вот теперь Александр Пупков выставил здание на торги. Стартовая цена 11 млн рублей, заявки принимают до 15 января 2019 года.

Здание в Барнауле на ул. Ползунова , 40. commons.wikimedia.org/

Чем знаменито здание

В постсоветское время это деревянное одноэтажное здание площадью всего 700 кв. метров привлекало внимание своей вывеской: «Арестованные товары».

А до революции в нем располагалось управление Алтайского округа. И некоторые источники указывают, что оно существовало уже к началу 1889 году. Но официальная дата его постройки в документах — 1898 год.

После ликвидации управления округа здание заняла Алтайская губернская земская управа.

Это строение — пример деревянного административного здания в период конца XIX века и имеет важную градостроительную значимость в оформлении пл. Свободы, формируя ее северо-восточный угол, указывает историческая страничка в «Одноклассниках» «Барнаул вдоль и поперек. История». Сегодня здание —собой объект культурного наследия регионального значения.