В Барнауле началась серия бизнес-тренингов для предпринимателей среднего и малого бизнеса

С 15 октября в АлтГТУ стартовала серия бизнес-тренингов для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) по вопросам маркетинга и его использования в работе. Цель занятий — повышение эффективности деятельности СМСП Барнаула и повышение их конкурентоспособности. Бизнес тренинги организованы за счет бюджетных средств администрации города в рамках муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».

Задачи тренинга

Основная задача серии тренингов — разработка стратегии маркетинга для СМСП.

Наставники делятся методикой стратегического планирования и сопровождают процесс разработки стратегии участниками бизнес-тренингов.

Структура программы

Всего планируется провести 10 встреч, которые будут проходить в форме воркшопов. Также каждый из слушателей учебной программы может пригласить эксперта на свое производство, чтобы тот проанализировал состояние бизнеса и поделился советами, позволяющими устранить существующие проблемы.

Содержание тренингов

Бизнес-тренинги подразделяются на несколько тематических блоков:

1 блок — обзор бизнес-модели и методического инструментария разработки стратегии

2 блок — оценка и анализ деятельности основных операторов рынка: покупателей и конкурентов СМСП , участвующих в тренинге

участвующих в тренинге 3 блок — разработка стратегии маркетинга для СМСП

Бизнес-тренинг. Анна Зайкова

Вера Любицкая,

наставник , заведующий кафедры «Экономика и производственный менеджмент» АлтГТУ:

Одна из целей нашей работы — познакомить предпринимателей с системой стратегического маркетинга. Отсюда и родились основные учебные блоки.

Об участниках

Серия тренингов рассчитана на 10 предпринимателей малого и среднего бизнеса — от производственной сферы до сферы услуг. Список участников сформирован комитетом по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда г. Барнаула.

Юлия Угарова,

наставник , доцент кафедры «Экономика и производственный менеджмент» АлтГТУ:

Администрацией Барнаула были разосланы приглашения предпринимателям, чтобы они по своему желанию или по необходимости участвовали в таких мероприятиях, для того, чтобы повысить эффективность своих предприятий. В своей работе мы подчеркиваем, что за счет маркетинговых мероприятий можно в значительной степени улучшить результаты.

Наставники

С предпринимателями будут работать опытные наставники — бизнес-консультанты, эксперты в области стратегического менеджемента, маркетинга, управления проектами и инновациями, доценты и профессор АлтГТУ: Угарова Юлия, Болховитина Елена, Любицкая Вера, Сычева Ирина.