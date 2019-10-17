В Барнауле началась серия бизнес-тренингов для предпринимателей среднего и малого бизнеса

Задачи тренинга
Основная задача серии тренингов — разработка стратегии маркетинга для СМСП.
Наставники делятся методикой стратегического планирования и сопровождают процесс разработки стратегии участниками бизнес-тренингов.
Структура программы
Всего планируется провести 10 встреч, которые будут проходить в форме воркшопов. Также каждый из слушателей учебной программы может пригласить эксперта на свое производство, чтобы тот проанализировал состояние бизнеса и поделился советами, позволяющими устранить существующие проблемы.
Содержание тренингов
Бизнес-тренинги подразделяются на несколько тематических блоков:
- 1 блок — обзор бизнес-модели и методического инструментария разработки стратегии
- 2 блок — оценка и анализ деятельности основных операторов рынка: покупателей и конкурентов СМСП, участвующих в тренинге
- 3 блок — разработка стратегии маркетинга для СМСП
Вера Любицкая,
наставник, заведующий кафедры «Экономика и производственный менеджмент» АлтГТУ:
Одна из целей нашей работы — познакомить предпринимателей с системой стратегического маркетинга. Отсюда и родились основные учебные блоки.
Об участниках
Серия тренингов рассчитана на 10 предпринимателей малого и среднего бизнеса — от производственной сферы до сферы услуг. Список участников сформирован комитетом по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда г. Барнаула.
Юлия Угарова,
наставник, доцент кафедры «Экономика и производственный менеджмент» АлтГТУ:
Администрацией Барнаула были разосланы приглашения предпринимателям, чтобы они по своему желанию или по необходимости участвовали в таких мероприятиях, для того, чтобы повысить эффективность своих предприятий. В своей работе мы подчеркиваем, что за счет маркетинговых мероприятий можно в значительной степени улучшить результаты.
Наставники
С предпринимателями будут работать опытные наставники — бизнес-консультанты, эксперты в области стратегического менеджемента, маркетинга, управления проектами и инновациями, доценты и профессор АлтГТУ: Угарова Юлия, Болховитина Елена, Любицкая Вера, Сычева Ирина.