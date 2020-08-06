В Барнауле несколько магазинов «Марии-Ра» не смогли «одолеть» антитабачную 100-метровку

Компания «Розница К-1», управляющая розничной сетью «Мария-Ра», проиграла в арбитражном суде края шесть споров с Роспотребнадзором. Ведомство привлекло ритейлера к ответственности за несоблюдение антитабачной 100-метровки: шесть ее барнаульских магазинов оказались слишком близко к образовательным учреждениям и по закону не имеют права продавать сигареты.

Перешел границу дозволенного

Федеральный закон на этот счет суров, но это закон: продавать табачную продукцию в розницу торговая точка не имеет права, если до территории образовательного учреждения меньше 100 метров.

Это требование в его нынешнем виде ввели еще в 2013 году. Но судебных споров между торговлей и чиновниками на эту тему в крае на удивление мало. Хотя к тому времени в регионе открыли сотни магазинов по старым правилам, и новшества усложнили им жизнь.

И вот в конце 2019-го и начале 2020 года несколько бдительных жителей Барнаула присмотрелись к магазинам сети «Мария-Ра». Они предположили, что те 100-метровку не соблюдают — а табаком торгуют. И написали об этом жалобы в Роспотребнадзор.

Автор трех из них — гражданка Б., одной — гражданин Д., еще в двух исках фамилия не обозначена. Получив эти сигналы, управление Роспотребнадзора провело административные расследования. И пришло к выводу: горожане правы.

Курить запрещено. barnaul.org

Опасная близость супермаркета

Озабоченность гражданки Б. вызвало расположение магазинов в разных местах города. Так, она заметила, что супермаркет «Марии-Ра» на ул. Попова, 70д (что в районе Докучаевского рынка) стоит слишком близко к кадетскому корпусу и автошколе «БИП». Тот, что на ул. Полярная, 32 (за ДК «Сибэнергомаш») — к частной школе на ул. Червонной.

Еще один, что на Строителей, 22 (слева от привокзальной площади), вообще расположился бок о бок с Алтайским институтом экономики.

Второй заявитель, гражданин Д., обратил внимание на супермаркет на ул. Петра Сухова, 14 — школа № 38 рядом. В двух других жалобах магазины оказались в недопустимой близости к детсадикам № 223 и 179.

Бдительные горожане поступили грамотно: к каждой жалобе приложили чек, доказывающий, что табачные изделия в этих магазинах действительно продаются. Для проведения административного расследования в Роспотребнадзоре этого оказалось вполне достаточно.

Ул. попова , 70д. Скан 2GIS

Парадокс федерального закона

Парадокс федерального закона № 15 от 2013 года, предусмотревшего этот запрет, — в том, что замеры расстояния делают по прямой от ближайшей к магазину точки на границе территории школы, колледжа, вуза, детсада и т.п. — от ограждения.

Овраг, река, непреодолимый забор, строения, стоящие на пути из школы или колледжа к прилавку с сигаретами, значения не имеют. Закон это специально оговаривает: расстояние измеряют, не учитывая естественные или искусственные преграды.

Допустимых отклонений от 100-метровки закон тоже не предусмотрел. Если расстояние — 99 метров (как в случае с супермаркетом на ул. Попова, 70д) — торговать табачной продукцией тоже нельзя.

Беда в том, что закон не объяснил, как именно определить расстояние и что такое территория образовательного учреждения. Все это в дальнейшем нарабатывалось в ходе правоприменения. И судебная практика оказалась не в пользу ритейла. Как и в случае с шестью барнаульскими магазинами «Мария-Ра».

«Мария-Ра». Продуктовый магазин. Дмитрий Лямзин.

Измеряли без выезда на место

Как следует из судебных решений по иску «Розницы К-1», сотрудники Роспотребнадзора измерили расстояние от шести магазинов «Марии-Ра» до образовательных учреждений по публичной кадастровой карте и топосхеме с сайта 2GIS.

Замеры показали: расстояние меньше 100 метров — от 25 (от Алтайского экономического института) до 99 (до Барнаульского кадетского корпуса).

В итоге компании «Розница К-1» выдали два предписания прекратить нарушать закон (то есть перестать продавать сигареты) и четыре постановления об административном правонарушении (выписали штрафы).

Арбитражный суд Алтайского края. Altapress.ru

Ритейлер обратился в арбитражный суд, где попытался добиться признания документов ведомства недействительными. Ссылался он, в том числе, на нарушения известного федерального закона № 294, регламентирующего проведение проверок у предпринимателей и юрлиц.

Он утверждал, что надо было провести внеплановую проверку и согласовать ее с прокуратурой. Что возбуждение дела об административном правонарушении было незаконно. Составленные протоколы тоже незаконны, а доказательства недопустимые.

Но его доводы судьи сочли необоснованными и отказали по всем шести искам. Решения вынесены в июле-июне и еще не вступили в силу. На одно из них «Розница К-1» подала жалобу в вышестоящую судебную инстанцию.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

Есть сомнения в эффективности

Надо сказать, что сообщество российских ритейлеров не раз пыталось добиться, чтобы власти внесли в закон поправки, сняли 100-метровое ограничение или конкретизировали, что такое образовательное учреждение. Последнее такое обращение они написали в конце 2019 года.

На практике запретить торговать табаком могут и магазинам, которые находятся от колледжа или детсада на другом берегу реки или за забором, пересказывал позицию розницы портал News.ru. А также из-за близости к автошколе или языковым курсам.

А в малых населенных пунктах, где все главные объекты построены компактно, вынести магазин за пределы радиуса в 100 метров может оказаться невозможным, объяснили представители Ассоциации компаний розничной торговли.

Шоппинг. Покупки. Торговый центр. СС0

В структуре продаж магазина доля табачных изделий может быть достаточно существенной: для продуктовых магазинов она близка к объему продаж мяса или хлебобулочных изделий. Но еще важнее — трафик.

Прибыль табачная продукция приносят минимальную — 1,1,5%, не более. Она нужна для ассортимента, как жвачка и минеральная вода, то есть для привлечения покупателей, — пояснила Altapress.ru бывшая владелица магазина.

Вынужденный отказ от их продажи приводит к ощутимому снижению рентабельности магазинов, а порой и к их закрытию, особенно небольших магазинчиков, заявили «Известиям» в Ассоциации малоформатной торговли.

Курение. Олег Богданов

К тому же есть сомнения в эффективности именного этого способа борьбы с курением несовершеннолетних. Тем более, что в городах с высокой концентрацией торговли по соседству всегда найдется другая точка — как, например, в районе кадетского корпуса: магазин «Магнит» там ненамного дальше «Марии-Ра». «А сигареты — это то, за чем люди готовы идти далеко», — считает собеседница Altapress.ru.

Придется приспособиться

Так или иначе — в 2019 году правительство на обращение ритейлеров содержательного ответа не предоставили. А вот в Госдуме сочли их предложения неприемлемыми.

Нужно оставить нормы в неприкосновенности, так как в России и без того слишком мягкое законодательство и непреодолимое количество проблем с онкологией. Масса курящих подростков, — сказал Николай Говорин, зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья.

К тому же правительство утвердило разработанную Минздравом Концепцию госполитики противодействия потреблению табака до 2035 года, где поставило цель — сократить курение до 21%. Так что, очевидно, ритейлерам все же придется перестраиваться.