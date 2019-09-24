В Барнауле незаконно требовали от фирмы установить павильоны с «типовой внешностью»

Арбитражные суды двух инстанций признали правоту управления ФАС по Алтайскому краю, считавшего незаконным отказ администрации Индустриального района Барнаула согласовать фирме ее дизайн-проект павильонов. В администрации полагали, что павильоны должны соответствовать типовому проекту. Однако антимонопольщики пришли к выводу: такое требование ограничивает конкуренцию.

Отказались согласовать

Фирма «Регионагро» получила право на установку павильонов в Индустриальном районе Барнаула по результатам аукциона, прошедшего в апреле 2018 года. Павильоны с продовольствием фирма должна была поставить у остановок по семи адресам.

В мае фирма обратилась в администрацию района с просьбой согласовать эскизы павильонов. Но в этом ей отказали — они не соответствовали рекомендованным мэрией типовым эскизным проектам, разработанным муниципальным учреждением «Архитектура» для новых и реконструируемых нестационарных торговых объектов.

Предприниматель пожаловался в антимонопольную службу. И в ноябре 2018 года комиссия управления ФАС решила: обязательные требования к внешнему виду объектов противоречат закону «О защите конкуренции» — пока не будет официально утвержден порядок согласования дизайн-проектов. Отказ фирме она признала незаконным.

Ограничений не было

Администрация района потребовала в суде признать решение УФАС незаконным. Ее представитель заявил, что на аукционе никаких ограничений установлено не было. Однако проект объектов фирмы не соответствовал типовому, установленному схемой размещения нестационарных торговых объектов и договором — поэтому фирме и было отказано.

Типовой эскизный проект, объяснили чиновники, разработан для того, чтобы подобные объекты соответствовали архитектурному облику города и выглядели единообразию. Он одобрен главой города, но не является муниципальным правовым актом.

При этом правоотношения, связанные с размещением нестационарной торговли в городе, не подлежат регулированию законом «О защите конкуренции», считал представитель администрации.

Арбитражный суд Алтайского края. Altapress.ru

Ограничили конкуренцию

Между тем, в суде отметили: ни Правила благоустройства Барнаула, ни положение о размещении нестационарных торговых объектов на его территории не установили порядок согласования эскизов (дизайн-проектов) нестационарных торговых объектов.

Стало быть, обязательное требование о соответствии эскиза киоска типовому нарушает закон «О конкуренции». И решение УФАС вполне соответствует закону. 16 сентября апелляционный суд в Томске утвердил решение арбитража Алтайского края.

При этом представитель администрации пояснил на суде, что порядок согласования внешнего вида киосков и павильонов в Барнауле вскоре будет утвержден.