В Барнауле обсудят, что такое правильный HR

Вы сможете лично услышать кейсы и примеры от практикующих специалистов c количеством сотрудников от 50 до 2000 человек:
- Эсауленко Лилия, руководитель пресс-службы HH.ru4 Сибирь, г. Новосибирск
- Серова Марина, директор Центра развития талантов Сибирского банка ПАО "Сбербанк", г. Новосибирск
- Фот Дарья, HRD5(Эйчар Ди) Enterra Soft (Энтерра Софт), г. Барнаул обладатель звания "Работодатель года" премии "Народный знак качества 2022".
- Семионенко Наталья, руководитель отдела подбора персонала и обучения ТС "Пятерочка", г. Новосибирск
- Шиленкова Надежда, директор по персоналу ООО "ВелКен", г. Барнаул
- Кочетков Максим, начальник отдела развития АО "Сибирь-Полиметаллы"
- Лоднева Олеся, директор по персоналу группы ИТ-Компаний "Митра" и "Фриматик", г. Барнаул
- Скребцова Юлия, руководитель отедла персонала «АлтайСтройМаш», г. Барнаул
- Миль Антон, со-основатель группы компаний "Большой"
- Локтионов Павел, основатель и CEO6 агентства полного цикла OMG Event (О Эм Джи Эвент)
Организаторы хотят донести до рынка важный майндсет: успешный бизнес строит сильная команда, воспитывайте ценных сотрудников, стройте уникальный бизнес, выстраивайте эффективные внутренние коммуникации.
Актуальные темы, выбранные на основе исследования рынка будут озвучены на форуме: дефицитный рынок труда, построение и развитие HR-бренда, человекоцентричность в компании и бережливое отношение к сотрудникам, формирование кадрового резерва, корпоративная культура, мотивация и внедрение well-being7 (Вэлл биинг) программ и автоматизация процессов.
Участниками мероприятия могут также могут стать специалисты по внешним коммуникациям, маркетологи, руководители любых подразделений и все те, кто связан с управлением командами и построением фундамента успешных компаний.
Узнать больше о форуме и стать его гостем вы можете на сайте: https://hrcomm.ru/
30 мая
г. Барнаул, URBAN event-hall, пр.Комсомольский 104б (Урбан Эвент Холл)
Сбор гостей 10:00
Деловая программа 11:00-17:00
Стоимость билета — 3500 руб.
Успей купить билет по промокоду "Алтапресс" до 25 мая со скидкой 20%.
Пришло время менять HR-рынок региона!
Сноски:
1 HRCOMM — Объединение HR- человеческие ресурсы и Community — Сообщество.
2 HR - human resources — Управление человеческими ресурсами, менеджер по управлению человеческими ресурсами.
3 HeadHunter - охотник за головами.
4 HH.ru — Сайт по поиску работы и подбора персонала HeadHunter.
5 HRD — HR Директор.
6 CEO — Chief Executive Officer — Главный исполнительный директор.
7 well-being7 — Благополучие, программы благополучия сотрудников.
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