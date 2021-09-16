В Барнауле обсуждают установку стелы «Город трудовой доблести»

После того, как Барнаул получил заслуженное звание на повестке дня встал вопрос об установке в краевой столице стелы «Город трудовой доблести». Городские власти приняли решение обсудить этот вопрос в формате прямого диалога с барнаульцами.

В течение месяца мэрия проводила опрос горожан по поводу вариантов размещения стелы. Предложения от барнаульцев принимались на платформе обратной связи (ПОС), а также через городскую интернет-приемную на официальном сайте города Барнаула.

В итоге горожане предложили 23 варианта, где могла бы появиться стела. Среди них — площади Советов, Сахарова, Октября или Победы, в Нагорном парке, на Речном вокзале и площади Баварина, на Привокзальной площади, на пешеходной зоне на улице Мало-Тобольской и Обском бульваре.

Также предлагались такие варианты, как сквер на пересечении проспекта Калинина и улицы Кулагина, аллея на проспекте Космонавтов, зеленая зона в районе букв «Барнаул» на пересечении улицы Малахова и Павловского тракта, в парках Изумрудный и Юбилейный, на пересечение улиц Исакова и Малахова, на въезде в Барнаул в сторону улицы Мамонтова и проспекте Ленина.

Кроме того, от жителей краевой столицы поступили предложения разместить стелу на площади у ДК «Трансмаш»; возле ОАО «Барнаултрансмаш»; на проспекте Космонавтов (напротив проходной ОАО «Алтайский моторный завод»); на площадке ОАО «Барнаульский станкостроительный завод», в микрорайоне Поток и другие варианты.

Панорама Барнаула. Фото Анны Зайковой.

Эти пожелания были переданы в профильные комитеты администрации города для детального изучения. Каждое поступившее предложение специалисты проанализировали на соответствие градостроительным ограничениям и возможность выделения земельного участка.

Голосование пройдет с 17 по 19 сентября с 08:00 до 20:00 — одновременно с выборами депутатов Государственной Думы и нового созыва Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Проголосовать по вопросу места размещения стелы «Город трудовой доблести» барнаульцы смогут на 135 счетных участках по месту жительства.

Горожанам надо будет ответить на вопрос «Какое из предложенных мест размещения стелы „Город трудовой доблести“ Вы поддерживаете:

Аллея , расположенная напротив нежилого здания по улице Аванесова , 30; Нагорный парк ( верхняя площадка , в районе букв „БАРНАУЛ“); Нагорный парк ( верхняя площадка с видом на реку Обь , напротив улицы Гвардейской); Площадь им. В.Н.Баварина; Площадь Октября; Привокзальная площадь; Пересечение тракта Павловского и улицы Малахова ( транспортная развязка) напротив нежилого здания 249 по Павловскому тракту; Пересечение тракта Павловского и улицы Малахова ( транспортная развязка) в районе размещения декоративного сооружения — букв „БАРНАУЛ“; Сквер , расположенный напротив дома 36 по проспекту Строителей; Сквер , расположенный по проспекту Ленина , 88; Территория перед зданием на проспекте Ленина , 152 ( напротив бывшего ДК „Трансмаш“)?».

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