Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 октября 3°C
67

В Барнауле определят лучший учебный центр для предпринимателей

С 18 октября по 8 ноября принимаются заявки на участие в муниципальном конкурсе «Лучший учебный центр по вопросам предпринимательской деятельности». Его проводит администрация города Барнаула.

Учебный центр.
Учебный центр.
СС0

В конкурсе могут принять участие субъекты малого и среднего предпринимательства либо общественные организации, занимающиеся обучением в сфере малого бизнеса.

Его цель — выявить лучшие учебные практики и образовательные технологии, позволяющие слушателям развивать свой бизнес. Победители конкурса получат существенные денежные премии.

Конкурс проводится в двух номинациях: «В сфере обучения предпринимательской деятельности» и «В сфере обучения молодежи и школьников».

Заявки на участие, а также показатели деятельности предприятия или организации и численность работников, необходимо подавать в городской комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда (Барнаул, ул. Гоголя, 48, каб.420 и 421, телефоны: 370−470, 370−472).

Справка

Постановлением администрации города от 07.10.2019 № 1736 «О проведении городского конкурса «Лучший учебный центр по вопросам предпринимательской деятельности» утверждено Положение о проведении конкурса, а также образцы документов необходимых для участников конкурса.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость