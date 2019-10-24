В Барнауле определят лучший учебный центр для предпринимателей

В конкурсе могут принять участие субъекты малого и среднего предпринимательства либо общественные организации, занимающиеся обучением в сфере малого бизнеса.
Его цель — выявить лучшие учебные практики и образовательные технологии, позволяющие слушателям развивать свой бизнес. Победители конкурса получат существенные денежные премии.
Конкурс проводится в двух номинациях: «В сфере обучения предпринимательской деятельности» и «В сфере обучения молодежи и школьников».
Заявки на участие, а также показатели деятельности предприятия или организации и численность работников, необходимо подавать в городской комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда (Барнаул, ул. Гоголя, 48, каб.420 и 421, телефоны: 370−470, 370−472).
Справка
Постановлением администрации города