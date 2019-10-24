В Барнауле определят лучший учебный центр для предпринимателей

С 18 октября по 8 ноября принимаются заявки на участие в муниципальном конкурсе «Лучший учебный центр по вопросам предпринимательской деятельности». Его проводит администрация города Барнаула.

В конкурсе могут принять участие субъекты малого и среднего предпринимательства либо общественные организации, занимающиеся обучением в сфере малого бизнеса.

Его цель — выявить лучшие учебные практики и образовательные технологии, позволяющие слушателям развивать свой бизнес. Победители конкурса получат существенные денежные премии.

Конкурс проводится в двух номинациях: «В сфере обучения предпринимательской деятельности» и «В сфере обучения молодежи и школьников».

Заявки на участие, а также показатели деятельности предприятия или организации и численность работников, необходимо подавать в городской комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда (Барнаул, ул. Гоголя, 48, каб.420 и 421, телефоны: 370−470, 370−472).

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