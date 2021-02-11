В Барнауле открыли пешеходный мост на Челюскинцев

Временный мост для пешеходов через Барнаулку обустроили на ул. Челюскинцев. С 11 февраля по нему уже можно пройти, сообщили в администрации города.

Планировалось, что пешеходный мост соорудят к 15 февраля, но дорожники управились раньше. Он находится чуть выше по течению реки и нужен для комфортного прохода на время реконструкции мостового перехода на ул. Челюскинцев. Работы там стартовали 1 февраля.

Специалисты «Барнаульского ДСУ № 4» уже частично демонтировали перильные ограждения, а также подготовили технологические съезды под мост, перенесли электрические сети и опоры освещения, частично снесли мешающие деревья.

Теперь подрядная организация начала демонтировать перила на второй стороне моста и приступила к демонтажу покрытия проезжей части.

Как уже писал altapress.ru, график работ сформировали так, чтобы подрядчик мог работать и в дневное, и в ночное время.

Пешеходный мост через Барнаулку. Пресс-служба администрации города Барнаула.

Как изменится мост на ул. Челюскинцев

Планируется выполнить работы по выносу и переустройству инженерных сетей, полный демонтаж существующего моста и строительство нового (опоры, балки, дорожная одежда, тротуары и освещение).

После реконструкции из четырехпролетного строения объект станет трехпролетным — увеличится длина балок.

На мосту останется две полосы с расширением до девяти метров. Будут добавлены полосы безопасности и широкие тротуары с каждой стороны по 2,25 метра.

Стоимость работ в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» составит 87,8 млн рублей.

Все планируют завершить к ноябрю 2021 года.

Пешеходный мост через Барнаулку. Пресс-служба администрации города Барнаула.

«Мост расположен на одной из главных магистралей города и обеспечивает выход автомобильного транспорта на мостовой переход через Обь, а также на Змеиногорский тракт. Реконструкция моста сделает движение автомобильного транспорта и пешеходов более безопасным», добавляют в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

Движение автобусов

В связи с дорожными работами изменилась схема движения автобусов № 65 — они будут проходить через ул. Гоголя на Ползунова.