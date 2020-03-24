В Барнауле отремонтируют дорогу к поселку Ильича и дополнительно защитят его от паводка

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел выездное совещание по подготовке к прохождению паводка в поселке Ильича — территории, которая вместе с микрорайоном Затон находится в группе риска в случае сильного паводка.

На сегодняшний день единственная дорога, соединяющая поселок Ильича с краевой столицей, проходит по улице Понтонный мост. Эта транспортная магистраль также активно используется для перевозки инертных материалов, что, конечно, сказывается на состоянии дорожного полотна.

По словам председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антона Шеломенцева, данную дорогу отремонтируют в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На данные цели будет направлено более 46 млн рублей. Работы будет выполнять ООО «Алтайдорстрой».

Выездное совещание по подготовке к прохождению паводка в поселке Ильича. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Также Шеломенцев отметил, что ремонт проведут на участке в 1,6 км, общая протяженность дороги — 4 км.

«При проведении проектных работ учтена нагрузка на проезжую часть, верхний слой будет выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Проектом также предусмотрен тротуар, который обеспечит безопасность пешеходов. Одна из главных проблем этой улицы — водоотведение, ее планируется решить с помощью устройства лотков, тем самым мы обеспечим сохранность дорожного полотна. Также прорабатывается вопрос о создании площадки для размещения передвижных пунктов весогабаритного контроля», — добавил руководитель профильного комитета.

Глава Барнаула Вячеслав Франк, в свою очередь, заявил, что городская администрация в рамках муниципально-частного партнерства предложит предприятиям, использующим эту дорогу для перевозки инертных материалов, поучаствовать в работе по реконструкции магистрали.

Еще одним важным вопросом, связанным с подготовкой поселка Ильича к паводку, стало обсуждение проблемы содержания земляной насыпи, которая защищает этот район от воды.

Владимир Драчев. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Большая часть объекта передана Межрегиональному территориальному управлению Росимущества в Алтайском крае. По словам начальника управления по делам ГОЧС города Барнаула Владимира Драчева, подтопление территории поселка Ильича, в том числе участка дороги улицы Понтонный мост, начинается при подъёме уровня воды в реке Обь выше отметки 600 см над нулем графика водомерного поста.

Защитная земляная насыпь в поселке удерживает напор воды до отметки 650 см.

Как рассказал начальник отдела учета и контроля Межрегионального территориального управления Росимущества в Алтайском крае Александр Зверев, сегодня ведется работа по определению обслуживающей организации, которая будет заниматься защитным сооружением.

Выездное совещание по подготовке к прохождению паводка в поселке Ильича. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула. Выездное совещание по подготовке к прохождению паводка в поселке Ильича. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула. Выездное совещание по подготовке к прохождению паводка в поселке Ильича. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула. Выездное совещание по подготовке к прохождению паводка в поселке Ильича. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула. Выездное совещание по подготовке к прохождению паводка в поселке Ильича. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Данный вопрос решат до конца марта.

«На содержание данного защитного сооружения в этом году будет направлено около 300 тыс. рублей. Планируется произвести очистку от снега, скол льда в пропускном устройстве, также в перечень работ входит ежедневный контроль за состоянием данного объекта в период прохождения паводка», — уточнил Зверев.

Вячеслав Франк по этому поводу подчеркнул, что задача городских властей совместно с Росимуществом заключается в том, чтобы в период прохождения паводка удержать ситуацию и не допустить прорыва насыпи.

Сделать это возможно путем проведения работ по ее подсыпке и уплотнению.

«Поэтому мы просим Росимущество ускорить работу по определению балансодержателя этого сооружения и предусмотреть более значительные средства на его дальнейшее содержание», — отметил градоначальник.

Администрацией Октябрьского района, на территории которого находится поселок Ильича, уже создан запас глины для подсыпки насыпи, а также определен состав техники.