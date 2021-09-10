В Барнауле по нацпроекту построили дорогу на Северном Власихинском проезде за 249 млн рублей

10 сентября на проезде Северном Власихинском проводилась приемная комиссия участка дороги от улицы Попова до Энергетиков. Строительство дороги на данном участке реализовано благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные дороги».

Константин Моисеев,

главный инженер подрядной организации «Алтайдорстрой»:

— Работы здесь начали в прошлом году в конце октября. На тот момент выполняли работы по переустройству и усилению напорной канализации. Непосредственно были выполнены работы по устройству безнапорной ливневой канализации, обратной отсыпки. Основные виды работ были проведены уже в этом году — уложена дорожная одежда, установлены бортовые камни, поребрики, асфальтированы тротуары и установлено наружное освещение и озеленение.

Участок дороги на пересечении улиц Попова и проезда Северный Власихинский важен для Индустриального района и их жителей, так как он обеспечивает доступ к новым микрорайонам. Его протяженность составляет практически 3 км. Проектировщики рассчитываю, что этот проезд станет хордовой магистралью и позволит разгружать в пиковые моменты Павловский тракт и улицу Попова.

На данный момент завершены строительные работы на участке протяженностью 1,6 км, на котором уже организовали освещение и ливневые канализации. Стоимость работ составляет 249 млн рублей.

Сергей Татьянин,

глава администрации Индустриального района города Барнаула:

— Обращений по этому участку было очень много, потому что это единственный подъездной путь к ЖК «Адмирал», и долгое время здесь было только щебеночное покрытие. Это также подъездной путь к спортивному комплексу Темп, в котором занимаются тысячи детей, поэтому в строительстве дороги были заинтересованы, кроме местных жителей, еще родители и владельцы спортивного комплекса. После открытия дороги жизнь стала гораздо комфортнее.

Помимо данного участка дороги, по проезду Северный Власихинский будут продолжены ремонтные дороги на участке от Энергетиков до Павловского тракта. Там также ведет работы подрядчик «Алтайдорстрой». Срок сдачи объекта запланирован на 15 декабря, но ремонтники планируют закончить раньше. На данный момент там выполняются работы по устройству бортовых камней и сетей ливневых канализаций.

Завершены работы на участке дороги от улицы Попова до Энергетиков. Фото Дарьи Зыковой.

Иван Гармат,

заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству , благоустройству , транспорту и связи города Барнаула:

— Стоит отметить, что объект переходящий с прошлого года. Подрядная организация работала в весьма сжатые сроки и в сложных условиях, но тем не менее на сегодняшний момент все работы выполнены на должном уровне и в соответствии с действующим законодательством. Приемная комиссия утвердила дорогу.

Гарантия качества выполненных работ на участке традиционная — 5 лет. Она же распределяется на содержание дорожной разметки и зеленых насаждений, которые были включены в проект — деревья, кустарники и газон. Подрядчик в полной мере готов отвечать за обязательства по содержанию участка.

Завершены работы на участке дороги от улицы Попова до Энергетиков. Фото Дарьи Зыковой.

Сергей Струченко,

заместитель председателя Барнаульской городской Думы:

— Я рад, что такой объект вводится в эксплуатацию. Я сам житель Индустриального района и часто сталкивался с пробками на близлежащих участках, в том числе на улице Попова. Сегодня эта дорога поможет разгрузить важные транспортные артерии в Индустриальном районе. Мы видим здесь комплексное благоустройство и необходимую ширину дороги для комфортного движения. Надеюсь, что данный участок будет безаварийным и продолжит радовать наших жителей.

Всего на территории города работа ведется на 23 объектах, на 4 из них работы завершены. Оставшиеся 19 находятся в заключительной стадии производства, в том числе производится посев газонов, озеленение, установка знаков и нанесение разметки. Общая стоимость 23 проектов составила 907 млн рублей.

Дмитрий Абалымов,

депутат Гордумы:

— Федеральная программа нацелена не на повышение каких-то статистических показателей, а на улучшение комфортной жизни жителей микрорайона города. Людям стало удобно ходить на работу и до остановок, мы приблизили социальные объекты. Я думаю, это важный пример того, как нужно работать в связке с населением города.

Куратор от депутатского корпуса заметил также новый подход проектировщиков. По его словам, их работа значительно изменилась за последние несколько лет — проекты стали масштабными и дизайнерскими. Например, если посмотреть на объект с высоты птичьего полета, можно увидеть не только технологическую удобную дорогу, но и красивый линейный зеленый объект.

Сергей Войтюк. Фото Дарьи Зыковой.

Сергей Войтюк,

руководитель регионального отделения общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Алтайском крае:

— Получился замечательный подарок к Дню города для барнаульцев. В Индустриальном районе проживает чуть ли не половина всего города, поэтому появление новых магистралей в районах — знаковое событие. Побольше бы таких подарков!

Работы идут в рамках реализации индивидуальной программы развития региона. Помимо данного участка дороги, будет продолжено строительство проезда Северный Власихинский на участке от Энергетиков до Павловского тракта.