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Экономика

В Барнауле предложили повысить стоимость проезда в общественном транспорте из-за санкций

В Барнауле власти и перевозчики обсудили проблемы отрасли, в том числе и недостаточность средств на нормальное функционирование общественного транспорта, сообщает мэрия города.

Автобус с пассажирами и дождь.
Автобус с пассажирами и дождь.
Михаил Хаустов

Первый замглавы города Анатолий Воронков подчеркнул, что обеспечение бесперебойной работы служб и предприятий, оказывающих массовые услуги населению, является ключевой задачей.

Перевозчик Олег Бесчастный, говоря о текущей ситуации, отметил, что в настоящее время предприятия испытывают экономическо-организационные сложности.

«В конце прошлого года мы подали уведомления о повышении стоимости проезда до 28 рублей. Однако сегодня ситуация осложнилась, расходы по организации пассажирских перевозок растут», — пояснил бизнесмен.

По его словам, назревает необходимость дополнительно пересмотреть тарифы на проезд. Воронков ответил, что сейчас важно не допустить увеличения финансовой нагрузки на горожан.

«Мы понимаем, что в соответствии с федеральным законодательством перевозчики, работающие по нерегулируемым тарифам вправе самостоятельно устанавливать стоимость проезда, исходя из экономической целесообразности, но мы предлагаем, рассмотреть иные варианты поддержки перевозчиков», — отметил замглавы города.

Маршрутки России.
Маршрутки России.
novate.ru.

Воронков дал поручение профильному комитету города совместно с перевозчиками проработать возможные мероприятия для поддержки предприятий.

Зампред Общественной палаты Барнаула Петр Фризен также подчеркнул, что понимает всю сложность ситуации в отрасли.

«Общественная палата города обратилась с инициативой к главе города о повышении тарифов с 1 декабря 2021 года. На заседаниях мы очень детально и внимательно изучили данный вопрос и знаем о тех проблемах, которые складываются в работе общественного транспорта. Безусловно, необходимо искать возможные варианты поддержки. Но сегодня, учитывая происходящие экономические и политические события, нельзя допустить для наших горожан дополнительные финансовые нагрузки», — указал он.

Напомним, ранее стоимость проезда подняли по требованиям перевозчиков в Барнауле (28 рублей), Бийске (26 рублей) и Новоалтайске (27 рублей).

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