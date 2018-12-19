В Барнауле принудительно переименуют крупную управляющую компанию

Барнаульская управляющая компания «ДЕЗ-2″ Ленинского района» проиграла судебный спор с краевой госинспекцией. В результате она вынуждена будет сменить название, если, конечно, решение вступит в законную силу.

Начиная с января 2018 года Госинспекция края информировала управляющие компании о необходимости переименования в связи с тождественностью или схожестью до степени смешения их фирменных наименований, сообщает сайт инспекции.

Однако УК «ДЕЗ-2 Ленинского района», не согласившись с информационными письмами инспекции, обратилась в арбитраж края с заявлением о признании недействительными и отмене писем, направленных в ее адрес.

Арбитражный суд, отказывая «ДЕЗ-2 Ленинского района» в удовлетворении иска, указал: лицензионные требования, которым она должна соответствовать, предусмотрены статьей 193 Жилкодекса РФ. С 11 января 2018 года введено новое лицензионное требование — отсутствие тождественности или схожести до степени смешения фирменного наименования управляющей организации. Меня название надо той УК, которая получила лицензию позже.

Управляющие организации, не соответствующие лицензионному требованию, обязаны были внести изменения в свои учредительные документы в течение шести месяцев — до 11 июля.

Таким образом, письмами, подготовленными инспекцией, были уведомлены те управляющие компании, у которых, по мнению надзорного органа, после 11 июля могли возникнуть нарушения лицензионных требований.

УК «ДЕЗ-2 Ленинского района» относится к числу крупных — у нее в управлении более 170 домов, согласно данным ее сайта. Переименование означает, что необходимо будет внести существенные изменения в большое количество бумаг, включая договора управления. Не удивительно, что в настоящий момент эта УК пытается оспорить решение в вышестоящей инстанции.