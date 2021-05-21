В Барнауле продолжается ﻿﻿﻿благоустройство дворов по нацпроекту

Работы по благоустройству дворовых территорий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» продолжаются в Барнауле. Некоторые дворы обустраивают опережающими темпами.

Накануне замглавы администрации краевой столицы по городскому хозяйству Сергей Пашковский совместно с депутатом АКЗС Дмитрием Агановым, первым заместителем главы администрации Индустриального района Юрием Асеевым, специалистами городской и районной администраций посетили благоустраиваемые дворовые территории.

Одним из таких объектов является двор по адресу проезд Северный Власихинский, 66, где недавно приступили к замене асфальтового покрытия. Сергей Пашковский подчеркнул, что темпы работ по благоустройству дворов в 2021 году значительно опережают предыдущий период.

Сергей Пашковский. Фото предоставлено пресс-службой администрации города Барнаула.

Сергей Пашковский,

заместитель главы администрации Барнаула:

«В этом году погодные условия позволили подрядной организации раньше приступить к выполнению ремонтных работ, уже с 20 апреля. В настоящее время в работе находятся 14 объектов, на шести из которых уложен асфальт. Работают пять бригад — по одной в каждом из пяти районов города. По контракту ремонт всех территорий должен быть осуществлен до 30 ноября. Однако при сохранении в дальнейшем благоприятной погоды мы рассчитываем завершить работу по благоустройству дворов раньше этого срока».

Сметная стоимость работ на данном объекте составляет 4,8 млн рублей, включая софинансирование собственников 602,4 тыс. рублей.

Анжела Ельцова. Фото предоставлено пресс-службой администрации города Барнаула.

Как рассказала председательТСЖ «Северное» Анжела Ельцова, жильцы дома давно хотели стать участниками программы благоустройства:

«Проект работ обсуждался с жильцами, они его поддержали. У нас будет заменено асфальтовое покрытие, произведен ремонт и устройство тротуаров, установлено освещение. По инициативе и при софинансировании жителей будет обустроена отдельная парковочная зона, вмещающая не менее 40 машиномест. Это позволит избавить жильцов первых этажей от проблем с парковкой машин под окнами» — отметила председатель ТСЖ.

Вместе с этим нацпроект реализуют во дворе дома по адресу: Павловский тракт, 231. Здесь ведутся работы по укладке асфальтового покрытия, ремонту дворового проезда, устройству тротуаров и парковки уже завершены.

В дальнейшем здесь будет оборудована детская площадка с ограждением, смонтировано освещение и установлены семь скамеек и семь урн. Сметная стоимость работ составляет 4,5 млн рублей, в том числе софинансирование собственников — 314,4 тыс. рублей.

«В наших планах к концу августа завершить укладку асфальтового покрытия во всех дворах. Дальше останутся работы за субподрядчиками, которые будут выполнять монтаж детских игровых комплексов, ограждений и освещения, там, где проектами предусмотрены эти виды работ» — прокомментировал Андрей Багдасарян, главный инженер ПСК «Индустрия».

Дмитрий Аганов. Фото предоставлено пресс-службой администрации города Барнаула.

Депутат АКЗС Дмитрий Аганов, высказываясь о благоустройстве дворов, указал на то, что в этом вопросе, в первую очередь, важно знать мнение жителей.

«Иногда проекты работ по благоустройству дворов уже в процессе их осуществления подвергаются корректировке с учетом мнения жильцов. Мы со своей стороны помогаем поддерживать связь между жителями, подрядчиком и городской администрацией», — добавил народный избранник.

В 2021 году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в Барнауле будет охвачено 65 дворов. Общая стоимость работ составляет 148,6 млн руб. Планируется обустройство 30 автомобильных парковок, четырех контейнерных площадок, двух систем водоотведения. На 36 дворовых территориях будет выполнена установка детского и спортивного оборудования. В восьми дворах будет смонтировано ограждение.