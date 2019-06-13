В Барнауле продолжают масштабное строительство дороги на Солнечной Поляне

В Барнауле специалисты продолжают строительство дороги для разгрузки микрорайона Солнечная Поляна. В этом году приступили ко второму этапу, работы проводят на участке от улицы Жасминной до улицы Энтузиастов.

Напомним, проектную документацию на строительство дороги по улице Солнечная Поляна от Павловского тракта до улицы Энтузиастов разработали еще в 2016 году. Тогда же выполнили первый этап работ — от Павловского тракта до улицы Жасминной.

Второй этап строительства — от улицы Жасминной до улицы Энтузиастов, начался в 2019 году и рассчитан на два года. Стоимость строительства превышает 147 млн рублей. Работы на улице Солнечная Поляна выполняют в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Их проводят подрядная организация «Барнаульское ДСУ № 4» и субподрядная организация «Алтайдорстрой».

Иван Гармат,

заместитель председателя городского комитета по дорожному хозяйству , благоустройству , транспорту и связи:

Общая длина трассы по строительству на этом участке составляет 814 метров. Планируют обустроить светофоры, остановочные павильоны. Также там будут тротуары и освещение. Кроме того, ливневая канализация будет выполняться пластиковой трубой диаметром 800 мм.

Иван Гармат также отметил, что строительство дороги на этом отрезке позволит существенно разгрузить улицу Попова и перенаправить транспортные потоки с микрорайона Солнечная Поляна. Ранее жители много раз жаловались на большую интенсивность транспорта.

Вячеслав Котов,

сотрудник проектного института «Алтайкоммунпроект»:

Проект строительства прошел экспертизу, выполнен по всем современным техническим требованиям и нормам. Мы очень рады, что наконец введем в строй очень важную дорогу для нашего города.

Он подчеркнул, что дорожное покрытие качественное, а дорожная одежда прочная.

Основной объем работ, около 90%, выполнят в 2019 году. Это устройство ливневой канализации, слоев конструкций дорожной одежды с устройством асфальтобетонного покрытия. Официальное открытие дороги запланировано на 2020 год.

В Барнауле продолжают масштабное строительство дороги на Солнечной Поляне Екатерина Гладких

Константин Моисеев, главный инженер компании «Алтайдорстрой», сообщил, что уже расчищена полоса отвода от насаждений и кустарников. Также для дальнейшей рекультивации снят растительный слой. Кроме того, выполнены земляные работы по основной проезжей части, проводят подготовку для разработки и укладки ливневой канализации.

Отметим, что для обеспечения безопасности движения, информирования и ориентирования на пути следования транспорта и пешеходов проектом предусмотрены дорожные знаки на перекрестках, а также разметка проезжей части.