В Барнауле продолжают масштабное строительство дороги на Солнечной Поляне

Напомним, проектную документацию на строительство дороги по улице Солнечная Поляна от Павловского тракта до улицы Энтузиастов разработали еще в 2016 году. Тогда же выполнили первый этап работ — от Павловского тракта до улицы Жасминной.
Второй этап строительства — от улицы Жасминной до улицы Энтузиастов, начался в 2019 году и рассчитан на два года. Стоимость строительства превышает 147 млн рублей. Работы на улице Солнечная Поляна выполняют в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Их проводят подрядная организация «Барнаульское ДСУ № 4» и субподрядная организация «Алтайдорстрой».
Иван Гармат,
заместитель председателя городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи:
Общая длина трассы по строительству на этом участке составляет 814 метров. Планируют обустроить светофоры, остановочные павильоны. Также там будут тротуары и освещение. Кроме того, ливневая канализация будет выполняться пластиковой трубой диаметром 800 мм.
Иван Гармат также отметил, что строительство дороги на этом отрезке позволит существенно разгрузить улицу Попова и перенаправить транспортные потоки с микрорайона Солнечная Поляна. Ранее жители много раз жаловались на большую интенсивность транспорта.
Вячеслав Котов,
сотрудник проектного института «Алтайкоммунпроект»:
Проект строительства прошел экспертизу, выполнен по всем современным техническим требованиям и нормам. Мы очень рады, что наконец введем в строй очень важную дорогу для нашего города.
Он подчеркнул, что дорожное покрытие качественное, а дорожная одежда прочная.
Основной объем работ, около 90%, выполнят в 2019 году. Это устройство ливневой канализации, слоев конструкций дорожной одежды с устройством асфальтобетонного покрытия. Официальное открытие дороги запланировано на 2020 год.
Константин Моисеев, главный инженер компании «Алтайдорстрой», сообщил, что уже расчищена полоса отвода от насаждений и кустарников. Также для дальнейшей рекультивации снят растительный слой. Кроме того, выполнены земляные работы по основной проезжей части, проводят подготовку для разработки и укладки ливневой канализации.
Отметим, что для обеспечения безопасности движения, информирования и ориентирования на пути следования транспорта и пешеходов проектом предусмотрены дорожные знаки на перекрестках, а также разметка проезжей части.