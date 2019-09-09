В Барнауле проведут первый Инвестиционный подиум для социальных предпринимателей

Центр уже пять лет успешно помогает социальному бизнесу добиваться результатов. Минэкономразвития России признал практики алтайского центра самыми успешными, а замминистра Олег Фомичев на форуме в Сочи назвал его многолетним лидером.
Почему социальный бизнес — это важно и актуально?
Сейчас и у центра, и у бизнеса открываются новые перспективы. В конце июля вступили в силу поправки, которые ввели в законодательство понятие «социальное предпринимательство» и определили дополнительные инструменты поддержки. В будущем это может заметно облегчить жизнь такому бизнесу.
«Словосочетание „социальный бизнес“ порой вызывает непонимание: многие, слыша о социальной направленности работы, начинают думать, что речь идет о благотворительных проектах или меценатстве. Это касается и работы с инвесторами, которые также полагают, что им предлагают некую форму благотворительности. Но все совсем не так», — говорит Оксана Козырева.
В пояснительной записке к законопроекту о социальном предпринимательстве подчеркивалось, что его «неотъемлемой характеристикой» выступает «сочетание социальной направленности, инновационных подходов и рыночных мотивов, заключающихся в стремлении к достижению самоокупаемости и устойчивого развития бизнеса».
То есть речь идет именно о бизнесе, который от других отличается тем, что своей деятельностью решает еще и насущные социальные проблемы, отвечает на запросы и потребности людей в дополнительном образовании, здравоохранении, культурном развитии, различных социальных услугах.
«Я уверен: само по себе то, что закон о социальном предпринимательстве принимается, говорит о том, что постепенно бизнес-климат улучшается и мы переходим на новую ступень развития», — говорил Дмитрий Голованов, член наблюдательного совета «МСП Банк».
Его поддержала и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая сказала, что, конечно, социальное предпринимательство — не добыча нефти и не приносит таких доходов, но именно оно говорит о качестве жизни и социальном сознании в стране.
Что даст новый закон?
1. Будут разработаны меры поддержки для социального предпринимательства в рамках отраслевых федеральных законов.
2. Усовершенствуют механизмы государственно-частного партнерства в сферах образования, культуры, соцзащиты.
3. Будет обеспечен доступ социальных предпринимателей к закупкам товаров, работ, услуг для нужд государства и госпредприятий.
4. Социальных предпринимателей станут поддерживать финансово-кредитные организации, в том числе по программам стимулирования кредитования МСП.
Зачем нужен Инвестиционный подиум?
Инвестиционный подиум пройдет в Алтайском крае впервые. На нем социальные предприниматели презентуют свои проекты представителям крупного бизнеса для возможного дальнейшего сотрудничества.
Планируется, что в первом мероприятии будет представлено около 10 проектов.
«Мы знаем, что есть крупные компании, которые готовы инвестировать в развитие социальной сферы в том числе. А есть малый социальный бизнес — новаторский, полезный, — который хочет развиваться, но ему не всегда хватает возможностей. Мы стремимся к тому, чтобы соединить эти компании и этих людей. Инвестиционный подиум — один из механизмов», — объясняет Александр Беляев, руководитель консалтинговой компании, сертифицированный тренер по социальному предпринимательству.
Организаторы еще раз подчеркивают: речь идет не о благотворительности. Инвестиции будут приумножены и возвращены за счет развития и масштабирования социального бизнес-проекта.
«Больших прибылей здесь, конечно, не бывает, это в принципе не высокомаржинальная деятельность. Но результаты этой работы оказывают серьезное воздействие на улучшение социальной обстановки, имеют общественно значимый эффект», — говорит Александр Беляев.
Инвесторами могут выступать как предприятия, так и физические лица. Формы взаимодействия могут быть различными. Это не обязательно финансирование, это могут быть наставничество, менторство, трекерство.
Успешный бизнес — ваше призвание, наша поддержка!
Проекты, рекомендованные к участию в Инвестиционном подиуме
- Руководитель — Николай Алексеев
Суть проекта. Предприятие занимается производством сувенирной продукции из экологичных материалов: хлопка, керамики, шерсти, дерева и т. д. На нем задействованы люди различного возраста с ограниченными возможностями здоровья или находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также члены их семей.
Николай Алексеев — организатор творческой мастерской «Палитра тишины», в которой обучают рисованию людей с нарушениями слуха, проектов «Алтайская авоська», где инвалиды по зрению плетут сумки, «Особое материнство» (для мам, воспитывающих детей-аутистов), «Особое детство» — для детей с ментальными нарушениями.
- Руководитель — Олеся Лободина
Суть проекта. «Алтайская резиденция Деда Мороза» — официальное представительство Деда Мороза в регионе. Проект предполагает поэтапное создание нескольких площадок, каждая из которых будет работать и в связке с другими, и автономно.
Это «Интерактивная карта сказочных объектов России». Это «Тропа сказок» — интерактивная тематическая территория со сказочными зонами: «Подземелье Кощея» с квестом, «Дом Бабы-яги», где варят зелье, «Сказочный колодец» и т. д. Это кафе «Бабушкины сказки», где будут работать настоящие бабушки, которые расскажут историю, научат вышивать, мастерить и печь. В будущем появятся «Сказки на ночь» — два тематических комплекса на 50 человек — и «Фабрика Деда Мороза».
- Руководитель — Дарья Липовик
Суть проекта. Центр туризма и детского досуга занимается организацией отдыха ребят. Устраивают экскурсии: в соколиные питомники и на страусиные фермы, в пекарни и на промышленные предприятия. Готовят праздники, придумывают квесты. Компания проводит много мастер-классов: роспись по стеклу, валяние из шерсти, мыловарение и т. д. Вывозит детей в исторические и культурные места Алтая и за его пределы.
- Руководитель — Евгения Толочко
Суть проекта. В специальных бассейнах оздоровительным плаванием занимаются малыши, в том числе имеющие ограничения по здоровью. Здесь разработали особую методику, позволяющую укреплять организм, закаливаться, поддерживать оптимальную физическую форму ребенка, развивать все группы мышц. Для детей с кривошеей, ДЦП, аутизмом и другими заболеваниями разработаны специальные программы реабилитации, привлекаются специалисты по лечебной физкультуре и массажу, эксперты по гидрореабилитации.
- Руководители — Алена Карамзина и Александра Акимова
Суть проекта. STEM-центр — проект компании «Команда». Это центр инженерно-технического творчества для детей. Обучение идет по четырем направлениям: инженерия, программирование, робототехника и 3D-моделирование. Здесь исповедуют проектный подход, который позволяет ребенку реализовывать собственные идеи на междисциплинарном уровне: подключая знания по математике, физике, программированию и т. д.
- Руководитель — Татьяна Беликова
Суть проекта. Клуб проводит занятия для детей и подростков по конструированию и программированию, а также мультипликации, анимации, блогингу и созданию контента, лидерству, навыкам бизнеса и финансов.
Это платформа, с помощью которой дети развивают мышление, логику, воображение, коммуникативные качества. Получаемые здесь навыки могут стать основой для получения большого числа будущих профессий: как гуманитарного, так и технического толка, лидерства в коллективе или создания своего бизнеса.
- Руководитель — Елена Анистенкова
Суть проекта. «Близкие люди» — сеть центров социального обслуживания для помощи по уходу за пожилыми и малоподвижными людьми. Сотрудники центра обслуживают послеоперационных, травматических больных, больных после инсультов, инфарктов, а также инвалидов, пожилых. Кроме того, здесь ведут патронаж одиноких пожилых людей и помогают решить домашние проблемы. В центре также готовы бесплатно научить ухаживать за больными и одинокими людьми.
- Руководитель — Евгений Резников
Суть проекта. В школе детей обучают актерскому, операторскому мастерству и сценической речи. Здесь также проводят занятия по развитию внимания и коммуникативных способностей. Студией снято несколько среднеметражных фильмов, телесериалов и около 200 социальных и развлекательных роликов. Еще одно направление деятельности — организация интервью или репортажей в формате «рассказываем просто о сложном». Дети приходят на предприятия, в различные учреждения, задают вопросы и узнают о профессии, о производственном процессе или об экономическом явлении, например о майнинге и криптовалютах.
- Руководитель — Павел Ракитный
Суть проекта. Центр работает по нескольким направлениям. Первое — проведение экскурсий сразу по нескольким экспозициям. Здесь работает выставка «Банкноты мира», направленная не только на образование, но и на повышение финансовой грамотности. Есть экспозиция «История о деньгах», где представлены банкноты разных периодов истории России. Кроме того, работает выставка металлических скульптур. Второе направление — проведение мастер-классов по различным ремеслам, которые ведут лучшие алтайские мастера.
Что такое Центр инноваций социальной сферы
Центр инноваций социальной сферы — это подразделение «Алтайского фонда МСП». Он был создан в 2014 году как один из инструментов поддержки малого и среднего бизнеса края.
Главная задача центра — помогать предпринимателям, которые только инициируют или уже развивают социальный бизнес.
Авторам социальных инициатив подробно рассказывают, как начать свой бизнес-проект, узнать о способах продвижения и мерах господдержки, как пройти обучение и повысить компетенции.
ЦИСС предоставляет несколько ключевых услуг:
- консультирует по развитию социальных бизнес-проектов;
- организует образовательные мероприятия;
- помогает в маркетинговом сопровождении проектов;
- отбирает лучшие социальные практики и рассказывает о них другим участникам или на широких публичных мероприятиях;
- ведет медиакампании по популяризации предпринимательства.
Кому помогает центр?
Центр инноваций социальной сферы оказывает поддержку тем предпринимателям, которые отвечают одному или нескольким условиям.
1. Они дают работу особым категориям граждан: инвалидам, одиноким родителям, пенсионерам, сиротам, беженцам, бывшим заключенным и так далее.
2. Численность таких людей среди работников предприятия составляет не менее половины, а доля в фонде оплаты труда — не меньше четверти.
3. Такие предприниматели продают те товары и услуги, которые производят эти категории людей, а не просто складывают в стол.
4. Также такой бизнес может заниматься производством и продажей товаров или услуг, которые нужны социально незащищенным людям для преодоления ограничений или для создания равных со всеми возможностей.
5. Предприниматель решает социальные проблемы в таких отраслях, как:
- здравоохранение, туризм, физкультура и спорт;
- образование;
- культура (музеи, театры, библиотеки, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские, ботанические и зоологические сады, дома культуры и т. д.);
- медиарынок, выпуск книг на темы образования, науки и культуры;
- охрана окружающей среды и экология.
Цифры
Около 300 социальных проектов собрано в базе центра за 6 лет.
Динамика числа проектов:
- 2015 — 141
- 2016 — 200
- 2017 — 246
- 2018 — 282
- 2019* — 317
* I полугодие
Факт
Главная задача Центра инноваций социальной сферы — помогать предпринимателям, которые развивают социальный бизнес
Центр инноваций социальной сферы Некоммерческой организации «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства» (ЦИСС, НО «Алтайский фонд МСП»)
Адрес: 656056, г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, д. 19, каб. 101
Тел. (3852) 22−92−50
E-mail: aciss@bk.ru
Сайт: ciss22.ru
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