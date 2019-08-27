В Барнауле пройдет бесплатная конференция о программных решениях для документооборота

Организатором выступила компания «КС Консалтинг» (Барнаул) совместно с одним из ведущих разработчиков отечественного программного обеспечения компанией «Электронный офисные системы» (Москва) при поддержке министерства цифрового развития и связи Алтайского края.
Мероприятие ориентировано на руководителей организаций, специалистов в области документооборота, ИТ-специалистов как государственных организаций и органов власти, так и коммерческих компаний, малый и больших предприятий.
Темы, которые будут рассматриваться на конференции
- Мобильные решения для систем электронного документооборота, наиболее востребованные сценарии использования.
- Аналитика — наглядная визуализация данных СЭД-графики, таблицы, диаграммы, BI.
- Автоматизация процессов подготовки к торгам и согласования договоров.
- Применение искусственного интеллекта и СЭД
- Архивы электронных подлинников.
- Работа с обращениями граждан в современных условиях ССТУ, интернет приемные
- реализация оказания муниципальных услуг в СЭД ДЕЛО.
- Новые возможности системы ДЕЛО, знакомство с новинками компании ЭОС — «Управление совещаниями», и «Управление проектами.
- Презентация продуктов и решений наших партнеров: компания «Базальт СПО» (российская компания «Актив» (производитель «Рутокен» и других решений для безопасного хранения конфиденциальных данных организаций).
В течение дня на конференции будут работать технологические стенды, где можно ознакомиться в представленными продуктами и задать вопросы специалистам.