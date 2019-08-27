В Барнауле пройдет бесплатная конференция о программных решениях для документооборота

10 сентября 2019 года в с 9 до 18 часов в Барнауле по адресу ул. Димитрова, 66 в концертно-выставочном зале АлтГУ состоится межрегиональная практическая конференция «Современная система электронного документооборота и электронные архивы — новые возможности и комплесный подход». Участие в ней бесплатное.

Организатором выступила компания «КС Консалтинг» (Барнаул) совместно с одним из ведущих разработчиков отечественного программного обеспечения компанией «Электронный офисные системы» (Москва) при поддержке министерства цифрового развития и связи Алтайского края.

Мероприятие ориентировано на руководителей организаций, специалистов в области документооборота, ИТ-специалистов как государственных организаций и органов власти, так и коммерческих компаний, малый и больших предприятий.

Темы , которые будут рассматриваться на конференции

Мобильные решения для систем электронного документооборота , наиболее востребованные сценарии использования.

наиболее востребованные сценарии использования. Аналитика — наглядная визуализация данных СЭД-графики , таблицы , диаграммы , BI.

таблицы диаграммы BI. Автоматизация процессов подготовки к торгам и согласования договоров.

Применение искусственного интеллекта и СЭД

Архивы электронных подлинников.

Работа с обращениями граждан в современных условиях ССТУ , интернет приемные

интернет приемные реализация оказания муниципальных услуг в СЭД ДЕЛО.

Новые возможности системы ДЕЛО , знакомство с новинками компании ЭОС — «Управление совещаниями», и «Управление проектами.

знакомство с новинками компании ЭОС — «Управление совещаниями», и «Управление проектами. Презентация продуктов и решений наших партнеров: компания «Базальт СПО» ( российская компания «Актив» ( производитель «Рутокен» и других решений для безопасного хранения конфиденциальных данных организаций).

В течение дня на конференции будут работать технологические стенды, где можно ознакомиться в представленными продуктами и задать вопросы специалистам.