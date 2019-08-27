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Экономика

В Барнауле пройдет бесплатная конференция о программных решениях для документооборота

10 сентября 2019 года в с 9 до 18 часов в Барнауле по адресу ул. Димитрова, 66 в концертно-выставочном зале АлтГУ состоится межрегиональная практическая конференция «Современная система электронного документооборота и электронные архивы — новые возможности и комплесный подход». Участие в ней бесплатное.

Ноутбук, соцсети, Интернет.
Ноутбук, соцсети, Интернет.
Открытые источники в Интернете (ССО)

Организатором выступила компания «КС Консалтинг» (Барнаул) совместно с одним из ведущих разработчиков отечественного программного обеспечения компанией «Электронный офисные системы» (Москва) при поддержке министерства цифрового развития и связи Алтайского края.

Мероприятие ориентировано на руководителей организаций, специалистов в области документооборота, ИТ-специалистов как государственных организаций и органов власти, так и коммерческих компаний, малый и больших предприятий.

Темы, которые будут рассматриваться на конференции

  • Мобильные решения для систем электронного документооборота, наиболее востребованные сценарии использования.
  • Аналитика — наглядная визуализация данных СЭД-графики, таблицы, диаграммы, BI.
  • Автоматизация процессов подготовки к торгам и согласования договоров.
  • Применение искусственного интеллекта и СЭД
  • Архивы электронных подлинников.
  • Работа с обращениями граждан в современных условиях ССТУ, интернет приемные
  • реализация оказания муниципальных услуг в СЭД ДЕЛО.
  • Новые возможности системы ДЕЛО, знакомство с новинками компании ЭОС — «Управление совещаниями», и «Управление проектами.
  • Презентация продуктов и решений наших партнеров: компания «Базальт СПО» (российская компания «Актив» (производитель «Рутокен» и других решений для безопасного хранения конфиденциальных данных организаций).

В течение дня на конференции будут работать технологические стенды, где можно ознакомиться в представленными продуктами и задать вопросы специалистам.

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