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Экономика

В Барнауле раскрыли картельный сговор в госзакупках для медучреждений

Барнаульские фирмы «Медоника» и «Медикс» три года находились в картельном сговоре и по очереди получали контракты на поставку расходных материалов в медучреждения края по искусственно высокой цене, сообщает алтайское управление федеральной антимонопольной службы.

Медицина. Здравоохранение.
Медицина. Здравоохранение.
СС0

Обе фирмы участвовали в 16 аукционах на общую сумму более 54 млн рублей. На всех этих торгах они минимально снижали цену (на 0,5−1,5%), при этом часто использовали «единообразную ценовую политику и предлагали одинаковую стоимость контрактов», пишет пресс-служба ведомства. Такая стратегия успешно работала в аукционах, в которых не было иных конкурентов.

Расследование УФАС выявила взаимосвязанность «Медоники» и «Медикса». Например, заявки обеих фирм на участие в аукционах идентичны по структуре и оформлению. Кроме того, между компаниями выявлены экономические взаимоотношения.

В итоге обе компании признали виновными в нарушении закона о защите конкуренции. Теперь каждая будет отчитываться в УФАС о всех участиях в закупках до конца 2019 года.

Также им грозят штрафы: для должностных лиц в размере от 20 до 50 тыс. рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; для юридических лиц — от 0,1 до 0,5 начальной стоимости предмета торгов, но не менее 100 тысяч рублей.

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