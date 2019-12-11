В Барнауле рассказали о трендах на рынке инвестирования

10 декабря Антон Шабанов, автор и ведущий проекта"All Economics", независимый финансовый эксперт и аналитик (г. Москва) рассказал барнаульцам о трендах на рынке инвестирования.

Чтобы успешно инвестировать, важно не только правильно оценить текущие условия, но и спрогнозировать дальнейшее развитие событий. Мероприятии спикер рассказал о влиянии политики на рыночные процессы, особенностях того периода, который сейчас проходит экономика нашей страны, угрозах экономических санкций и возможностях заработка, которые открываются перед инвестором в сложившихся условиях.

На мероприятии гости узнали, в какие инструменты можно инвестировать в ближайшее время, на что обращать внимание при выборе объекта вложений, а также какие риски стоит учитывать.

Справка

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