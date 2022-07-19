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Экономика

В Барнауле с 1 сентября вводят единые школьные и студенческие проездные

Вячеслав Франк поручил до 1 сентября установить единый проездной билет для школьников и студентов на всех маршрутах общественного транспорта, работающего по регулируемым тарифам. Об этом сообщили в мэрии города.

Студенческий билет.
Студенческий билет.
ССО.

По мнению Вячеслава Франка, единый проездной будет одной из эффективных мер поддержки школьников и студентов, особенно на период реконструкции путепроводов на проспекте Ленина.

Ранее проездные билеты использовали только в электротранспорте.

С 1 сентября 2022 года пассажиры, которые использовали проездные билеты типов: «Школьный», «Для школьников из малообеспеченных семей», «Студенческий», могут воспользоваться ими для поездки на городских автобусах.

Продажа проездных билетов начнется с 15 августа.

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