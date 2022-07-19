В Барнауле с 1 сентября вводят единые школьные и студенческие проездные

По мнению Вячеслава Франка, единый проездной будет одной из эффективных мер поддержки школьников и студентов, особенно на период реконструкции путепроводов на проспекте Ленина.
Ранее проездные билеты использовали только в электротранспорте.
С 1 сентября 2022 года пассажиры, которые использовали проездные билеты типов: «Школьный», «Для школьников из малообеспеченных семей», «Студенческий», могут воспользоваться ими для поездки на городских автобусах.
Продажа проездных билетов начнется с 15 августа.