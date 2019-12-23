В Барнауле сдерживать цены на продукты в 2020 году продолжат проверенным способом

Практика проведения продовольственных ярмарок в Барнауле будет продолжена в 2020 году. Одной из задач, которая ставится в данном случае, является «сдерживание роста цен».

Соответствующее постановление «О проведении специализированных продовольственных ярмарок выходного дня „Продукция Барнаула — горожанам“ в 2020 году» подписал исполняющий обязанности главы краевой столицы Вячеслав Франк.

В документе говорится, что ярмарки будут проводиться в целях улучшения обеспечения населения города сельскохозяйственной продукцией, поддержки малообеспеченного населения и местных товаропроизводителей, а также сдерживания роста цен.

За организационные вопросы по проведению ярмарок отмечают администрации районов Барнаула. Как и прежде, работать торговые площадки будут по субботам с 10:00 до 14:00 в период с февраля по ноябрь.

Контроль за исполнением данного постановления возложен на заместителя главы администрации города по экономической политике Вячеслава Химочку.