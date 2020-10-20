В Барнауле стартует первое в Сибири телевизионное бизнес-реалити

Сегодня в 14:00 в Центре «Мой бизнес» начинаются съемки первого в Сибири бизнес-реалити! в Конкурсе «Фабрика бизнес-идей» будущие предприниматели в возрасте от 18 до 30 лет сразятся за право реализовать собственный бизнес-проект.

В новом шоу примут участие 1100 человек — и только один заберет 250 000 рублей.

Для этого участники пройдут обучающую программу по основам предпринимательства и генерации бизнес-идей. Более того, будущие предприниматели смогут обзавестись новыми друзьями и обменяться интересными задумками.

За стараниями ребят будут пристально следить ведущие предприниматели не только Сибири, но и всей РФ. Они помогут приблизиться к мечте и стать лучше.

И самое главное, что борьба пройдет в реальном времени — весь конкурсный период от создания идеи, до её воплощения будет транслироваться в эфире.

36 съемочных дней + 4 съемочных группы = 13 выпусков и большой финал 4 декабря 2020 года.

Смотрите шоу на нашем портале, а также на @altfond22 с 20 октября 2020 года.

Начало трансляции 20 октября 14.00. Не пропустите!

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Организатор Конкурса: Центр «Мой бизнес». Срок проведения Конкурса: 29.07.20−04.12.20. Положение о Конкурсе — здесь