В Барнауле суд разрешил энергетикам отключить от света муниципальные общественные бани

Конкурсному управляющему акционерного общества «Быт-Сервис», частично принадлежащему Барнаулу, не удалось добиться в суде запрета городским энергетикам отключать общественные бани. Угроза отключения может наступить 10 января, правда, пока в отношении только двух из шести принадлежащих компании бань.

Услуга по помывке

Компании «Быт-Сервис» принадлежат шесть объектов недвижимости в Барнауле, которые «непосредственно связаны с осуществлением социально направленной деятельности по помывке населения». То есть бань.

Это объекты на ул. Чайковского, 3, Союза Республик, 11, Аванесова, 103, Партизанская, 176, ул. Каландришвили, 4а и ул. Герцена, 12.

«Быт-Сервис» признан банкротом, бани задолжали за электричество. И конкурсный управляющий Степан Лютов потребовал в суде запретить «Барнаульской горэлектросети» отключать им энергоснабжение.

Отключайтесь сами

Лютов полагал: если бани отключат, компания «не сможет предоставлять услуги населению по гигиенической помывке», из-за чего «может возникнуть угроза социальной напряженности».

Между тем, предписание об ограничении режима потребления электроэнергии «Горэлектросеть» выдала пока только двум баням (ул. Герцена, 12 и ул. Союза Республик, 11).

В предписании указано: если бани не погасят долг в 113 тыс. рублей и не выплатят аванс (324 тыс.), и если сами не введут режим ограничения энергопотребления 10 января, это сделают энергетики.

Помывка не остановится

Однако накануне нового года суд отказался удовлетворить требования арбитражника.

Во-первых, потому, что обанкротившемуся «Быт-Сервису» 25 декабря 2018 года перечислена бюджетная субсидия в сумме 498 950 рублей 55 копеек «на осуществление помывки населения». И, как полагал судья, Лютов не обосновал, что эти деньги нельзя использовать на оплату долга по электроэнергии.

Во-вторых, потому, что запрет на отключение по факту обяжет энергетиков предоставить «Быт-Сервису» коммерческий кредит.

Довод о социальной напряженности в городе судья тоже счел необоснованным: ведь у «Быт-Сервиса» останутся неотключенными еще четыре бани, и, стало быть, компания сможет и дальше мыть население.

Обанкротился повторно

Акционерное общество «Быт-Сервис» (51% его акций принадлежит Барнаулу в лице комитета по управлению муниципальной собственности, 49% - Ольге Мурашкиной (в прошлом Поповой), по данным портала раскрытия информации).

Суд признал компанию банкротом 7 декабря 2018 года. И это второй заход на банкротство предприятия, которое власти Барнаула пытались спасти в 2012—2015 годах.

В 2015 году дело о банкротстве суд прекратил в связи с заключением мирового соглашения с кредиторами. Однако «Быт-Сервис» снова задолжал кредиторам, по последним опубликованным данным, более 49 млн рублей.

В декабре 2018 года арбитраж признал, что восстановление его платежеспособности невозможно, так как предприятие оказывает услуги по тарифам ниже себестоимости. И ввел конкурсное производство. Заявление о признании компании банкротом подала акционер Ольга Мурашкина.