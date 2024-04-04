В Барнауле установили новые тарифы на проезд в общественном транспорте

Новые тарифы для пассажироперевозок установил в Барнауле координационный совет по ценообразованию города, заседание которого состоялось накануне, 3 апреля, сообщили в пресс-службе мэрии.

Заседание провел заместитель главы администрации города по экономической политике Сергей Рябчун. На заседании был поднят вопрос экономической обоснованности увеличения стоимости проезда в общественном транспорте города на регулируемых маршрутах, инициированного барнаульскими пассажироперезчиками.

Сергей Рябчун, заместитель главы администрации города по экономической политике. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Напомним, что в начале года перевозчики обратились в администрацию города, заявив о необходимости повышения стоимости платы за проезд в общественном транспорте по регулируемому тарифу за наличный расчет до 35 рублей в автотранспорте и 44 рублей в электротранспорте.

Заместитель председателя-начальник отдела ценообразования комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Ирина Кожевникова напомнила, что сегодня в общественном транспорте Барнаула действуют регулируемые тарифы, установленные с 1 января 2023 года.

Так, стоимость поездки по электронным средствам платежа варьируется от 9 до 16 рублей для школьников, студентов и пенсионеров по возрасту, от 24 до 27 рублей по общегражданским проездным, за наличный расчет и по банковским картам — 30 рублей за одну поездку.

Действующая стоимость одной поездки. Источник: пресс-служба Администрации города Барнаула.

Ирина Кожевникова также отметила, что для расчета экономической обоснованности предложений была проведена проверка предоставленных материалов, анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности транспортных компаний, а расчет тарифов осуществлен в соответствии с нормативными документами, установленными на федеральном и региональном уровнях.

Учитывая сложившуюся величину эксплуатационных затрат на перевозку одного пассажира, было предложено установить максимальный тариф на проезд за наличный расчет и по бесконтактным банковским картам — 35 рублей для всех видов транспорта.

Что касается тарифной линейки с использованием электронных средств платежа, то она выглядит следующим образом.



Так, стоимость одной поездки в электротранспорте:

по проездному «Для граждан» — 27 рублей (стоимость проездного на месяц — 1620 рублей без ограничения поездок);

— 27 рублей (стоимость проездного на месяц — 1620 рублей без ограничения поездок); по «Единому проездному» — 27 рублей (стоимость проездного на 50 поездок — 1350 рублей, на 42 поездки — 1140 рублей, на 20 поездок — 540 рублей);

— 27 рублей (стоимость проездного на 50 поездок — 1350 рублей, на 42 поездки — 1140 рублей, на 20 поездок — 540 рублей); по «Электронному кошельку» — 29 рублей;

— 29 рублей; по «Курьерскому проездному» — 30 рублей (стоимость проездного на месяц — 3000 рублей без ограничения поездок);

— 30 рублей (стоимость проездного на месяц — 3000 рублей без ограничения поездок); по социальным электронным проездным для отдельных категорий граждан (школьники, студенты и пенсионеры по возрасту) предложено сохранить льготную стоимость проезда, увеличив ее минимально — на 2 рубля до 11–18 рублей.

Предлагаемая стоимость одной поездки. Источник: пресс-служба Администрации города Барнаула.

Помимо этого, в целях удобства и экономии средств пенсионеров было предложено расширить линейку тарифных планов и ввести новый «Пенсионный лимитированный» проездной на 20 поездок стоимостью 360 рублей.

Предлагаемая стоимость одной поездки. Источник: пресс-служба Администрации города Барнаула.

Указанные тарифные планы предлагается ввести в действие с 1 мая текущего года.



Руководители пассажироперевозящих организаций, выступая на заседании, выразили свое мнение о необходимости пересмотра тарифов. Так, исполняющий обязанности директора МУП «Горэлектротранс» Александр Возный рассказал, что сегодня на предприятии реализуются меры для улучшения работы электротранспорта, в том числе по капитально-восстановительному ремонту парка. При этом он подчеркнул, что этого недостаточно для нормальной работы предприятия.



Александр Возный добавил, что изменение тарифа позволит направить дополнительные средства на повышение заработной платы, что привлечет новых работников и повысит обеспеченность предприятия водителями и кондукторами.

Кроме того, обсуждаемая мера позволит использовать дополнительные средства для осуществления капитально-восстановительного ремонта подвижного состава. Это повысит регулярность рейсов и комфорт поездок.



В свою очередь, генеральный директор ООО «Евробус-плюс» Роман Арапов заявил, что пассажиропоток за 2023 год составил более 14 млн поездок, что на 550 тысяч больше, чем в 2022 году. Он добавил, что в 2023 году на предприятии проводилась индексация заработной платы всех категорий работников. В частности, заработная плата водителей увеличилась на 18% по сравнению с уровнем 2022 года.

Также в 2023 году компания заключила долгосрочные контракты с администрацией на перевозку пассажиров. В рамках долгосрочного сотрудничества в 2023 году приобретены три автобуса. Заключен контракт на поставку еще двух автобусов в 2024 году, — уточнил спикер.

Говоря о негативных факторах, перевозчики указывают на то, что в транспортной сфере сегодня имеет место проблема дефицита кондукторско-водительского состава, растет стоимость расходных материалов, запасных частей, коммунальных платежей. Например, по словам Романа Арапова, в 2023 на 28% выросли цены на дизельное топливо — с 50 до 64 рублей.



Депутат Барнаульской городской Думы Дмитрий Абалымов сделал особый акцент на том, что изменение стоимости проезда должно повлечь за собой улучшение качества пассажироперевозок.

А председатель Барнаульской городской общественной организации АК ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных органов Валентин Бороздин подчеркнул, что сейчас необходимо повысить культуру пассажироперевозок. По его словам, это особенно важно для горожан старшего возраста, пользующихся общественным транспортом.



По итогам обсуждения участники Координационного совета по ценообразованию города установили предложенные тарифы для пассажироперевозок в Барнауле.

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