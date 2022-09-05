В Барнауле в 15-й раз пройдет ИТ-Форум

Ежегодный 15-й ИТ-Форум пройдет 15 и 16 сентября в Барнауле. Представители отечественных компаний расскажут о новинках современных программ и оборудования и покажут их в действии.

Презентация пройдет в зоне экспо, где будет представлено оборудование отечественных производителей. Участники смогут пообщаться с представителями компаний-вендоров и заказчиками, которые уже внедрили новые ИТ-решения. В том числе познакомятся с инструментами для цифровизации бизнес-процессов с применением нейросетевых технологий искусственного интеллекта.

На форуме будут работать две секции: по информационной безопасности и импортонезависимости.

Первая расскажет об эффективных средствах защиты информации: в частности о том, как правильно подобрать программы и оборудование под цели компании, чтобы минимизировать риски кражи информации и достичь конкурентных преимуществ.

«Информационная безопасность — залог комфортного движения вперед компаний и корпораций, независимо от их размера и форм собственности», — заявляют организаторы ИТ-Форума.

Также на секции обучат современным способам и методам кибербезопасности. Спикером выступит известный в этой области эксперт — Алексей Лукацкий. Он проведет интерактивное занятие с участниками форума. Вместе они разберут, как решать нетривиальные задачи в обстановке, приближенной к реальной. Особенно это пригодится техническим специалистам отделов информационной безопасности.

«Не только участие в этой площадке, но и наблюдение за своеобразным соревнованием дадут массу полезных знаний», — уверяют организаторы.

Киберучения от Алексея Лукацкого состоятся 15 сентября в Алтайском государственном университете. Чтобы попасть на эту площадку, нужно зарегистрироваться на сайте itforumaltai.ru/2022.

Вопрос об импортонезависимости встал особенно остро после ухода зарубежных производителей программного обеспечения и оборудования с российского рынка из-за обострения геополитической ситуации. Цифровая трансформация и импортозамещение в сфере информационно-коммуникационных технологий стали одной из главных целей развития России.

«Изначально на отечественное программное обеспечение и российские решения в области ИТ стали переходить госструктуры. Но сейчас задача становится актуальной и для бизнеса. Так как большинство иностранных вендоров приостановили или полностью прекратили деятельность в нашей стране», — объясняют организаторы ИТ-Форума.

Представители разных компаний объяснят, как и чем можно заменить иностранное программное обеспечение, серверное оборудование, системы хранения данных. Покажут на специальной площадке примеры отечественных технологий и дадут ценные советы.

Регистрация на форму продлится до 12 сентября включительно.

(16+)