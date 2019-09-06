В Барнауле выполнили половину работ по масштабному строительству дороги на Солнечной Поляне

В Барнауле завершается строительство дороги для разгрузки микрорайона Солнечная Поляна в границах улиц Жасминная и Энтузиастов. Специалисты уже расчистили полосу отвода от насаждений и кустарников, сняли растительный слой для дальнейшей рекультивации, выполнили земляные работы по основной проезжей части, а также закончили работы по подготовке к укладке ливневой канализации.

Работы на этом участке выполняют в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Их проводят подрядная организация «Барнаульское ДСУ № 4» и субподрядная организация «Алтайдорстрой».

Дорожники уже построили сеть ливневой канализации протяженностью 617 метров с устройством 11 смотровых и 24 дождеприемных колодцев, установили футляры на действующих сетях водоснабжения протяженностью 54 метра. Кроме того, выполнили устройство дополнительного слоя основания толщиной 36 см, основания из щебня по способу заклинки толщиной 20 см и 14 см, нижнего и среднего слоев асфальтобетонного покрытия, устройство 2 остановочных карманов.

Константин Моисеев, главный инженер «Алатйдорстроя», рассказал, что в настоящее время все работы выполнены примерно на 50%. Сейчас дорожники занимаются уширением проезжей части на пересечении улиц Солнечная Поляна и Энтузиастов, установкой поребрика и строительством тротуара.

Константин Моисеев , главный инженер «Алатйдорстроя». Пресс-центр администрации города Барнаула.

Специалисты отметили большое значение работ на этом участке.

Антон Шеломенцев,

председатель комитета по дорожному хозяйству , благоустройству , транспорту и связи Барнаула:

Это сформированная магистраль, которая изначально нанесена на генеральный план города. Сегодня ведется активная застройка нового микрорайона, это одна из первых дорог, которая делается до застройки, а не после ввода домов в эксплуатацию. Четырехполосная магистраль позволит значительно разгрузить перекресток Попова — Павловский тракт, улицу Энтузиастов и снять ту транспортную нагрузку, которая падает на поселок Солнечная Поляна. Мы перенаправим движение транспорта, в последствии это будет основная магистраль для жителей этих микрорайонов.

Антон Шеломенцев , председатель комитета по дорожному хозяйству , благоустройству , транспорту и связи Барнаула. Пресс-центр администрации города Барнаула.

Дорожные работы рассчитаны на два года. Отметим, что в 2020 году положат верхний слой асфальта, выполнят работы по благоустройству, нанесению дорожной разметки и установке дорожных знаков. Движение для транспорта откроют после завершения всех работ и ввода дороги в эксплуатацию.

Напомним, проектную документацию на строительство дороги по улице Солнечная Поляна от Павловского тракта до улицы Энтузиастов разработали еще в 2016 году. Тогда же выполнили первый этап работ — от Павловского тракта до улицы Жасминной.