Первое в Барнауле концессионное соглашение в социальной сфере в рамках муниципально-частного партнёрства заключено на прошлой неделе администрацией города и ООО «Атлант». Подписи под соглашением поставили заместитель главы администрации города по экономической политике Мария Кулагина и директор ООО «Атлант», сооснователь Центра смешанных единоборств Top Team Siberia, депутат Барнаульской гордумы Александр Локтев.

В подписании концессии также приняли участие заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артемов и заместитель министра спорта Алтайского края Юрий Самсоненко. Заключение соглашения стало результатом работы администрации города и регионального министерства спорта по привлечению инвесторов с использованием современных механизмов муниципально-частного партнерства.

В Барнауле заключена первая социальная концессия. Фото: Барнаульский пивоваренный завод.

В рамках соглашения планируется создание физкультурно-оздоровительного комплекса с общим объемом инвестиций — 57,6 млн.рублей. Работы по созданию спорткомплекса планируется завершить в начале 2022 года. На выполнение обязательств соглашения будут направлены средства краевого и городского бюджета. Значительная доля финансирования обеспечивается за счет вложений инвестора.

Спорткомплекс станет крупнейшим центром смешанных единоборств в Сибирском федеральном округе, который будет входить в ТОР-5 самых больших центров ММА в России.

В новом спорткомплексе ежедневно жители нашего города смогут тренироваться единоборствам в комфортных и профессионально оборудованных условиях. Общая площадь центра составит более 1000 кв. м, включая 3 функциональные спортивные зоны площадью более 700 кв. м, удобные раздевалки, душевые, необходимые вспомогательные помещения.

Срок соглашения — 15 лет, при этом объект будет находиться в муниципальной собственности, а бесплатно спорткомплекс могут посещать группы людей, организованные муниципалитетом.

Физкультурно-оздоровительный комплекс ( визуализация). Источник: Барнаульский пивоваренный завод. Физкультурно-оздоровительный комплекс ( визуализация). Источник: Барнаульский пивоваренный завод. Физкультурно-оздоровительный комплекс ( визуализация). Источник: Барнаульский пивоваренный завод.

Инициатор и инвестор создания комплекса , депутат Барнаульской городской думы Александр Локтев:

— Современный спорткомплекс позволит решить множество задач, как регионального значения — совершенствование материально-технической базы и инфраструктуры физической культуры и спорта, укрепление здоровья горожан и формирование здорового образа жизни, так и серьёзно помочь решению вопроса нехватки спортивных объектов в многочисленном и продолжающем застраиваться Индустриальном и Ленинском районе.

Реализация концессии внесет свой вклад в выполнение Указа Президента России от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» по увеличению доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Помимо социального эффекта, концессия позволит снизить нагрузку на бюджет города, связанную с содержанием объекта. Текущее обслуживание и капитальный ремонт здания, замена оборудования будут производиться за счет инвестора.

Успешный опыт реализации первой социальной концессии может послужить стимулом для других инвесторов к партнерству с муниципалитетом на благо развития города.