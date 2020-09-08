В Барнауле закрывается спортивный гипермаркет Декатлон

Единственный магазин Декатлон в Барнауле закрывается в конце сентября. Об этом сообщили представители торговой точки.

Декатлон в ТРЦ «Арена» закроется 28 сентября и насовсем, подтвердили altapress.ru в самом магазине.

В связи с этим спортивный гипермаркет распродает товар со скидками, освобождая полки.

Несмотря на закрытие точки, барнаульцы смогут воспользоваться услугами доставки на сайте.

Магазины Декатлон закроются и в некоторых других городах России. Такое решение приняли инвесторы. Причины не поясняются.

Не исключено, что сеть не пережила коронавирусных ограничений и спада продаж. Декатлон проработал в Барнауле 4 года.