Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 сентября 10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Экономика

В Барнауле закрывается спортивный гипермаркет Декатлон

Единственный магазин Декатлон в Барнауле закрывается в конце сентября. Об этом сообщили представители торговой точки.

Открытие магазина "Декатлон" в Барнауле.
Открытие магазина "Декатлон" в Барнауле.
Ирина Пергаева

Декатлон в ТРЦ «Арена» закроется 28 сентября и насовсем, подтвердили altapress.ru в самом магазине.

В связи с этим спортивный гипермаркет распродает товар со скидками, освобождая полки.

Несмотря на закрытие точки, барнаульцы смогут воспользоваться услугами доставки на сайте.

Магазины Декатлон закроются и в некоторых других городах России. Такое решение приняли инвесторы. Причины не поясняются.

Не исключено, что сеть не пережила коронавирусных ограничений и спада продаж. Декатлон проработал в Барнауле 4 года.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость