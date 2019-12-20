В Барнауле запустили производство спреда и маргарина без пальмового масла

19 декабря в Барнауле торжественно был запущен новый цех на предприятии «Любава». В производство маргарина и спредов — первое в Алтайском крае — инвестор уже вложил 80 млн рублей и пообещал, что на этом останавливаться не будет.

Большая стройка на территории завода «Любава» началась в 2017 году. За это время создан производственный цех площадью 1,3 тыс. кв. метров, закуплена большая часть высокотехнологичного оборудования.

Месячный объем выпуска продукции на данном этапе составляет около 100 тонн. С выходом на полную мощность этот показатель планируется довести до 1,5 тыс. тонн.

На сегодняшний день стоимость проекта составила уже более 80 млн рублей. Как сообщают в компании, реализация продолжится в следующем году.

В Барнауле открыли первое в регионе производство маргарина Дмитрий Лямзин

Сергей Зарков,

совладелец компании «Любава»:

Мы отказались от использования пальмового масла в пользу кокосового, которое считается самым безопасным и безвредным. Заключен прямой контракт по поставку сырья из Малайзии. Мы только начали завоевывать рынок, объемы производства небольшие, но наш продукт уже пользуется спросом в кондитерской отрасли и в сегменте HoReCa.

«Любава» уже начала реализацию продукции на Дальний Восток. Пробные партии направлены и в Республику Казахстан. Маргарин решили распробовать и предприятия Алтайском крае.

Спреды в мелкой таре под собственной маркой компания планирует поставлять в торговые сети.