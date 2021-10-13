Основные работы по реконструкции моста на улице Челюскинцев в Барнауле завершены раньше срока. Сейчас рабочие ведут берегоукрепление, укладывают тактильную плитку и устанавливают дорожные знаки.

Все эти работы также будут окончены до конца текущей недели.

Начальник отдела дорожного хозяйства профильного городского комитета Дмитрий Симоненко, комментируя исполнение муниципального контракта, отметил, что реконструкция моста через Барнаулку должна была завершиться до 1 ноября.

«Движение моста будет открыто после того, как инспекция строительного и жилищного надзора Алтайского края проведет проверку и выдаст положительное заключение о соответствии реконструируемого объекта проектно-сметной документации, — уточнил Дмитрий Симоненко.

В Барнауле завершили реконструкцию моста по улице Челюскинцев. Источник фото: пресс-служба администрации города Барнаула.

По его словам, после реконструкции мост будет отвечать всем требованиям безопасности. На старом объекте уже были разрушены бетонные конструкции, и в любой момент могло произойти его разрушение.

Мастер строительно-монтажных работ «ООО «Барнаульское ДСУ № 4» Иван Аксенов, в свою очередь, отметил, что на объекте выполнен колоссальный объем работ: возведен временный пешеходный переход, демонтирован старый и построен абсолютно новый мост.

В Барнауле завершили реконструкцию моста по улице Челюскинцев. Источник фото: пресс-служба администрации города Барнаула.

«Движение по мосту теперь, как для водителей, так и пешеходов, будет абсолютно безопасным и комфортным. При его строительстве использовались технологии, которые позволяют выдержать максимальную нагрузку, предусмотренную строительством гражданских сооружений и дорог в стране. С уверенностью можно сказать, что мост прослужит значительно больше пятидесяти лет» — отметил представитель компании-подрядчика.

Как ранее сообщал altapress.ru, к ремонту моста через Барнаулку в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» специалисты приступили с 1 февраля.

В Барнауле завершили реконструкцию моста по улице Челюскинцев. Источник фото: пресс-служба администрации города Барнаула.

Переправу буквально возвели заново — рабочие полностью снесли старое сооружение, перенесли все коммуникации. Стоимость работ превысила 87,8 млн рублей.

После реконструкции проезжая часть нового моста составит 9 метров, а пешеходные тротуары — 2,25 метра, длина — порядка 66 метров.

Новый мост, реконструированный по дорожному нацпроекту, снова сможет обеспечивать пропуск транспорта с развязки моста через Обь на улицу Загородную, в сторону шоссе Ленточный Бор.

Напомним, что всего в Барнауле по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на 2021 год будет отремонтировано 23 дорожных участка. Сумма средств, направленная на реализацию национального проекта, составила более 907 млн рублей.