В Белокурихе за миллиард рублей построят гостиницу с клиникой превентивной медицины

4 июня на Петербургском международном экономическом форуме Виктор Томенко подписал соглашение по созданию в туркластере «Белокуриха горная» гостиничного комплекса с круглогодичной клиникой превентивной медицины, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Виктор Томенко и основатель компании «Гранд-Крио Алтай» Владимир Шуппо на Петербургском международном экономическом форуме

Соглашение также подписал основатель компании «Гранд-Крио Алтай» Владимир Шуппо. Под брендом этой компании и будет работать гостиничный комплекс.

Известно, что на территории комплекса «Гранд-Крио Алтай» разместят отель на 54 номера, коттеджи, ресторан и зоны отдыха.

«Проект, о котором мы сегодня договорились, подписав соглашение, предполагает строительство достаточно большого отеля и клиники, увеличение числа рабочих мест. Кроме того, происходит формирование уровня, на который будут ориентироваться все остальные инвесторы, по созданию инфраструктуры отдыха и лечения в этой части Алтайского края», — подчеркнул глава региона.

Шуппо заявил, что клиника превентивной медицины призвана изменить отношение к санаторно-курортному лечению за счет комфортного размещения и применения современных медицинских технологий.

Также он выразил надежду на то, что новый объект «сделает Белокуриху центром притяжения и местом, где человек будет уверен в том, что получит высокий результат».

Объем заявленных инвестиций оценивается в 1 миллиард рублей. Строительство первой очереди планируют завершить к концу 2022 года.