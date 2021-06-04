В Белокурихе за миллиард рублей построят гостиницу с клиникой превентивной медицины

Соглашение также подписал основатель компании «Гранд-Крио Алтай» Владимир Шуппо. Под брендом этой компании и будет работать гостиничный комплекс.
Известно, что на территории комплекса «Гранд-Крио Алтай» разместят отель на 54 номера, коттеджи, ресторан и зоны отдыха.
«Проект, о котором мы сегодня договорились, подписав соглашение, предполагает строительство достаточно большого отеля и клиники, увеличение числа рабочих мест. Кроме того, происходит формирование уровня, на который будут ориентироваться все остальные инвесторы, по созданию инфраструктуры отдыха и лечения в этой части Алтайского края», — подчеркнул глава региона.
Шуппо заявил, что клиника превентивной медицины призвана изменить отношение к санаторно-курортному лечению за счет комфортного размещения и применения современных медицинских технологий.
Также он выразил надежду на то, что новый объект «сделает Белокуриху центром притяжения и местом, где человек будет уверен в том, что получит высокий результат».
Объем заявленных инвестиций оценивается в 1 миллиард рублей. Строительство первой очереди планируют завершить к концу 2022 года.
Справка
Превентивная медицина — это современное медицинское направление, главной целью которого является сохранение здоровья человека за счет предупреждения развития различных заболеваний и патологий.
Превентивная медицина основывается на ранней диагностике заболеваний, индивидуальной оценке рисков, мониторинга состояния здоровья пациента.