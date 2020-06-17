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Экономика

Новый инвестор построит в Белокурихе-2 масштабный эко-комплекс

Компания «Гранд-Крио Алтай» построит в Белокурихе-2 крио-лечебницу, гостиничный комплекс и ресторан, рассказали в пресс-службе «Курорт Белокуриха».

В Белокуриху-2 зашел новый инвестор.
В Белокуриху-2 зашел новый инвестор.
пресс-служба АО "Курорт Белокуриха"

Инвестор застроит 5 тыс. кв. метров территории. Там появится масштабный эко-комплекс с гостиницей, рестораном, коттеджной застройкой и крио-лечебницей.

Подрядчиком выступает финская фирма Honka.

В Белокуриху-2 зашел новый инвестор.
В Белокуриху-2 зашел новый инвестор.
пресс-служба АО «Курорт Белокуриха»

По проекту, к новому объекту, который по докризисному плану должен быть готов в 2021 году, ведет освещенная асфальтовая дорога. Пока ее
строительство не началось. Инвестор совместно с компанией «Курорт Белокуриха» построил технический проезд, чтобы не помешать работам.

В октябре на «Белокурихе-2» проведут внутриквартальные газовые сети. Также подрядчики начнут работы по водоснабжению и
водоотведению.

По словам замгендиректора «Курорта Белокуриха» Олега Акимова, строительство коммуникаций стало стимулом для работы действующих резидентов. Например, решение о расширении своего гостиничного комплекса принял бийский инвестор — компания «Сиблюкс».

Активный интерес вызывают туристические маршруты в сторону реки Песчаной (там, где по проекту расположится «Белокуриха-3») и горы
Сухая Грива.

«После снятия большей части строгих ограничений по обоим маршрутам отправились туристы. Думаю, с открытием Белокурихи их число будет только расти. Поэтому, конечно, мы ждем поддержки по обслуживанию данных троп от министерства природы. Это привлечет бизнес в незанятые зоны застройки», — заключил Олег Акимов.

Напомним, санаторно-курортная деятельность в Белокурихе, как и по всей стране, из-за коронавирусной инфекции была прекращена с 26 марта. Санатории смогли начать принимать новых гостей только 8 июня.

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