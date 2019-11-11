В Бийске начали операцию «Освобождение от мусора»

По данным администрации Бийска, в общей сложности в течение 11 ноября было вывезено более 40 тонн отходов. Средства на это были выделены из городского бюджета.
«В настоящее время ответственными сторонами прорабатывается вопрос о дальнейших действиях и разрешению сложившейся ситуации. До конца недели планируется проработать вопрос с участием прокуратуры Алтайского края. После проверки законности действий владельцев полигона будет принято соответствующее решение с учетом позиции надзорного органа», — отмечают в минстрое.
Напомним, неблагоприятная экологическая ситуация сложилась в Бийске из-за скопившегося мусора, в чем городские власти винят регионального оператора Бийской зоны.
В настоящее время компания «Спецобслуживание-Центральное» и распорядитель бийского полигона компания «Спецобслуживание плюс» находятся в судебных тяжбах.