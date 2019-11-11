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Экономика

В Бийске начали операцию «Освобождение от мусора»

В наукограде Алтайского края в срочном порядке приступили к вывозу мусора с семи площадок, по которым был объявлен режим ЧС. Об этом сообщает региональный Минстрой. Две свалки уже расчищены, в течение трех дней будут освобождены еще пять.

Мусор на улицах Бийска
Мусор на улицах Бийска
biwork.ru

По данным администрации Бийска, в общей сложности в течение 11 ноября было вывезено более 40 тонн отходов. Средства на это были выделены из городского бюджета.

«В настоящее время ответственными сторонами прорабатывается вопрос о дальнейших действиях и разрешению сложившейся ситуации. До конца недели планируется проработать вопрос с участием прокуратуры Алтайского края. После проверки законности действий владельцев полигона будет принято соответствующее решение с учетом позиции надзорного органа», — отмечают в минстрое.

Напомним, неблагоприятная экологическая ситуация сложилась в Бийске из-за скопившегося мусора, в чем городские власти винят регионального оператора Бийской зоны.

В настоящее время компания «Спецобслуживание-Центральное» и распорядитель бийского полигона компания «Спецобслуживание плюс» находятся в судебных тяжбах.

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