7 июня
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Экономика

В Бийске планируют построить новый завод

На территории бывшего военного городка в Бийске планируют построить завод пищевой промышленности, сообщил мэр Александр Студеникин на последнем заседании городской Думы.

Виды Бийска.
Виды Бийска.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Ранее комплекс имущества принадлежал Минобороны, но потом территорию передали местным властям. Последние годы городок использовался для хранения строительной техники, отметил «Бийский рабочий».

По словам Студеникина, эту площадку планируют использовать как производственную, предлагая предпринимателям или инвесторам открывать на ней предприятия.

«На сегодняшний день эта территория пока рассматривается под строительство нового завода, но если эта тема не случится, территория точно пустовать на будет, тогда мы ее отдадим под строительство индивидуальных жилых домов. Но хотелось бы там построить чистое пищевое производство», — цитирует Александра Студеникина издание.

Разбирать то, что осталось от бывшего военного городка, начали еще в 2020 году.

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