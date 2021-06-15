В бюджет Барнаула добавили 1,3 млрд рублей. Как город их заработал и на что потратит

Депутаты Барнаульской гордумы увеличили доходную часть бюджета Барнаула на 2021 год почти на 1,3 млрд рублей, около двух третей этой суммы — помощь «сверху» — межбюджетные трансферы. На что потратят дополнительные деньги, объяснили на последней сессии гордумы 11 июня.

70 рублей на человека в день

По предложению мэрии Барнаула депутаты внесли изменения в главный финансовый документ города — бюджет на 2021 год.

Доходную часть они увеличили на 1,277 млрд рублей, или чуть больше чем на 8%. Ранее объем доходов был утвержден в размере 15,5 млрд рублей, теперь же он составит 16,794 млрд.

Изменения внесли и в расходную часть — ее увеличили с 16,6 до 17,883 млрд рублей. Дефицит остался прежним: 1,088 млрд рублей.

Надежда Тиньгаева. www. duma-barnaul.ru

Откуда взяли добавку

Из всей суммы 876,7 млн рублей — межбюджетные трансферты, объяснила Надежда Тиньгаева, председатель бюджетного комитета мэрии, представлявшая проект изменений. В целом помощь «сверху» в 2021 году составит 9,16 млрд рублей, или около 54% доходной части.

Источник еще 400,3 млн рублей — собственные доходы города, налоговые и неналоговые доходы: НДФЛ, упрощенка, патентная система, а также продажа и использование земель и имущества.

Кроме того, администрация провела оптимизацию расходов (в том числе за счет экономии на проведении конкурсных процедур) и нашла за счет этого еще 163,2 млн рублей.

Проект ФОК «Центр смешанных единоборств», ул. Взлетная , 2в. Градсовет Барнаула , визуализация.

На что потратят

Межбюджетные трансферы в администрации предложили потратить на дороги (524 млн рублей) и строительство социальных объектов (295 млн рублей).

В числе последних — физкультурно-оздоровительный комплекс на ул. Взлетная, 2в, который мэрия будет строить по концессионному соглашению с фирмой «Атлант» депутата Александра Локтева.

А кроме ФОКа — пристройки к лицею № 121 и школе № 98, а также школ в кварталах 2009, 2009а, 2010, 2011/2, 2012, 2032, 2036 и детсадов в квартале 2010, по ул. Фурманова, 22.

На 400 млн рублей были увеличены расходы на оплату труда бюджетникам, на возмещение части затрат пассажироперевозчикам, на покупку дорожной техники и оборудования для учреждений образования, а также на ремонт учреждений образования, поддержку молодых семей.

Предложения не вызвали больших сомнений у депутатов — и они проголосовали за изменения в бюджет.

Из собранных на территории Барнаула налогов в бюджет города поступает только 11%. Брошюра «Бюджет для граждан». Barnaul.org

Как расходуют

Надо сказать, что расходная часть барнаульского бюджета впервые превысила 17 млрд рублей. Для сравнения: расходы в 2020 году составили 16,1 млрд рублей, о чем также сообщила на сессии Надежда Тиньгаева.

И все же по средним расходам на 1 жителя краевой центр пока отстает от многих других городов Сибири: за год на одного барнаульца приходится 25 712 рублей бюджетных расходов. А вот в день это лишь 70 рублей на 1 жителя. Впрочем, в течение года в бюджет города вносят и другие поправки — так что поживем-увидим.