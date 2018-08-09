В четыре раза превысил инфляцию средний чек за ЖКХ

Средний чек за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в первые шесть месяцев 2018 года вырос на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, превысив инфляцию более чем в четыре раза, пишут « Известия ». Издание ссылается на данные консенсус-опроса банков из топ-30, клиенты которых оплачивают через них коммунальные услуги.

По данным Росстата, за январь-июль 2018 года цены в стране выросли на 2,4%. Центробанк после решения о повышении НДС до 20% скорректировал свой интервальный прогноз по инфляции на текущий год до 3,5−4,0% с 3,0−4,0%.

Средний коммунальный платеж в первом полугодии составил 2679 рублей. Самый большой рост зафиксирован в Сибирском федеральном округе (СФО): средний платеж увеличился на 200% — до 2717 рублей. На второй позиции разместился Южный федеральный округ (ЮФО) — рост на 29% (1869 рублей).

При этом самый большой средний счет за оплату ЖКХ по-прежнему в Москве — 3450 рублей.

Есть и регионы, в которых средний счет за оплату коммуналки снизился: в Волгоградской области — на 167 рублей, в Пензенской области — на 143 рубля, в Алтайском крае — на 88 рублей, в Самарской области — на 45 рублей.

Ранее в Минэкономразвития предложили повысить тарифы на услуги ЖКХ с учетом утвержденного повышения НДС до 20% — уточнив, что сами услуги не подорожают, возрастет только величина налога, включенного в платеж, пишет polit.ru.

Глава Министерства строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев вслед за этим призвал не беспокоить граждан сообщениями о том, что им придется платить больше, поскольку «граждане у нас защищены ростом платы», а «дополнительная нагрузка ляжет на бюджет, но не на граждан».

И тут же в Минэкономразвития заявили, что тарифы на услуги ЖКХ в 2019 году можно проиндексировать с 1 января, а не с 1 июля, что позволит синхронизировать их с повышением НДС с 18% до 20%