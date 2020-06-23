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Экономика

В четырех районах Алтайского края ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности ввели в Немецком национальном, Кулундинском, Хабарском и Угловском районах, сообщили в правительстве Алтайского края. Причиной этого стала засуха, охватившая около 3 млн гектаров.

Засуха.
Засуха.
Открытые источники в интернете.

По данным мониторинга минсельхоза края на 19 июня, в 28 районов края подтвержден факт критического снижения видовой урожайности сельхозкультур на площади более 516 тыс. гектаров. Причина — атмосферная и почвенная засуха.

Всего же засухе подверглось 3 млн гектаров. Наибольшие площади пострадали в Западной и Восточной Кулунде, Приалейской зоне, а также в центральной части края.

Как объяснил Altapress.ru профессор аграрного университета Владимир Беляев, серьезная засуха в крае случается раз в 7−8 лет. В 2012-м, крайне засушливом для Сибири году, она охватила на Алтае, как и сейчас, около 3 млн гектаров. Посевы тогда погибли в 942 сельхозпредприятиях.

Ущерб от засухи в 2012 году оценивался в 2 млрд рублей, экономику хозяйств спасли рост цен на зерно и масштабные выплаты из бюджета: сельское хозяйство края получило от государства более 5 млрд рублей.

Сейчас же министр сельского хозяйства края Александр Чеботаев сказал, что «необходимо проработать возможности оказания поддержки животноводческим хозяйствам». Власти рекомендуют районам, в которых нет полной гибели растений, вводить режим повышенной готовности".

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