В четырех районах Алтайского края ввели режим повышенной готовности

По данным мониторинга минсельхоза края на 19 июня, в 28 районов края подтвержден факт критического снижения видовой урожайности сельхозкультур на площади более 516 тыс. гектаров. Причина — атмосферная и почвенная засуха.
Всего же засухе подверглось 3 млн гектаров. Наибольшие площади пострадали в Западной и Восточной Кулунде, Приалейской зоне, а также в центральной части края.
Как объяснил Altapress.ru профессор аграрного университета Владимир Беляев, серьезная засуха в крае случается раз в 7−8 лет. В 2012-м, крайне засушливом для Сибири году, она охватила на Алтае, как и сейчас, около 3 млн гектаров. Посевы тогда погибли в 942 сельхозпредприятиях.
Ущерб от засухи в 2012 году оценивался в 2 млрд рублей, экономику хозяйств спасли рост цен на зерно и масштабные выплаты из бюджета: сельское хозяйство края получило от государства более 5 млрд рублей.
Сейчас же министр сельского хозяйства края Александр Чеботаев сказал, что «необходимо проработать возможности оказания поддержки животноводческим хозяйствам». Власти рекомендуют районам, в которых нет полной гибели растений, вводить режим повышенной готовности".