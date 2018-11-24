В четырех регионах России вводят налог самозанятых

Совет Федерации одобрил пакет законов о налогообложении самозанятых граждан. До 2028 года нововведение будут тестировать в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан, пишет « Российская газета ».

Самозанятыми считаются россияне, которые не работают по найму, не имеют работников и их доход не выше 2,4 млн рублей в год.

Налог на их деятельность составляет 4%, если услуга предоставляется физлицу, 6%, если юрлицу. Две трети суммы (63%) будет поступать в региональные бюджеты, остальное — Фонд ОМС.

Чтобы начать платить налог, нужно зарегистрироваться в мобильном приложении «Мой налог» без визита в налоговую.

Участники эксперимента освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и НДС (кроме ввоза товаров на территорию РФ). Они могут добровольно перечислять взносы в пенсионный фонд и получать налоговый вычет до 10 тысяч рублей.

В случае разового непредставления фискального чека гражданина оштрафуют на 20% от его дохода, и на всю сумму при повторной претензии в течение шести месяцев.