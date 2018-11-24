В четырех регионах России вводят налог самозанятых

Самозанятыми считаются россияне, которые не работают по найму, не имеют работников и их доход не выше 2,4 млн рублей в год.
Налог на их деятельность составляет 4%, если услуга предоставляется физлицу, 6%, если юрлицу. Две трети суммы (63%) будет поступать в региональные бюджеты, остальное — Фонд ОМС.
Чтобы начать платить налог, нужно зарегистрироваться в мобильном приложении «Мой налог» без визита в налоговую.
Участники эксперимента освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и НДС (кроме ввоза товаров на территорию РФ). Они могут добровольно перечислять взносы в пенсионный фонд и получать налоговый вычет до 10 тысяч рублей.
В случае разового непредставления фискального чека гражданина оштрафуют на 20% от его дохода, и на всю сумму при повторной претензии в течение шести месяцев.