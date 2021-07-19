В два клика: эксперты рассказали, как вычислить микрофинансовых ​мошенников уже на стадии поиска в интернете

Итак, в рекламе или поисковой выдаче вы увидели предложение, которое вас заинтересовало. Дальше все просто:
Найдется все
Первым делом ищем организацию в «Яндекс». Если это легальная МФО, то напротив сайта компании вы увидите значок в виде галочки, вписанной в синюю окружность. Это значит, что микрофинансовая компания состоит в реестре Центрального банка России и работает законно. Также синий логотип подтверждает, что перед вами официальный сайт компании. На сайте обратите внимание на раздел «Документы» и проверьте, как часто обновляется информация в разделе «Новости компании».
Молва не врет
Читаем отзывы. Если вы не нашли компанию ни в 2GIS, ни в Яндекс или Google-картах, сразу стоит отказаться от сотрудничества с ней, какими бы выгодными не казались условия займа. Тоже самое, если в отзывах о работе МФО тонны негатива. Сплошной восторг тоже должен насторожить — такие отзывы скорее всего «накручены».
Елены Калинина,
директора службы развития продаж сервиса займов «Ваш инвестор»:
Нормальный показатель от 5 до 10% негативных отзывов. Важно читать за что клиенты ставят низкую оценку и как реагирует компания, старается ли исправить ситуацию, предлагает ли какие-то варианты решения проблемы. Для добросовестной компании критика — это всегда способ узнать свои зоны роста, перестроить и улучшить работу.
Посмотрите в «лицо»
Еще один важный момент при проверке надежности и добросовестности — это открытость. Если на сайте МФО размещены фотографии и телефоны руководства и сотрудников, то это большой плюс.
Артем Шилин,
PR-менеджер сервиса займов «Ваш инвестор»:
Обязательно посмотрите, что пишут в СМИ про компанию, которой вы интересуетесь и пишут ли вообще. Сотрудники зарекомендовавших себя МФО часто выступают экспертами в статьях по финансовой тематике. Также важно участие компании в рейтингах и крупных отраслевых конференциях
Итог
Если микрофинансовая организация соответствует всем вышеуказанным пунктам, то можно смело обращаться за займом. Вас точно не обманут и не ограбят. Вопрос в том, насколько вас устроят условия договора, процентная ставка и сервис в офисе. Но это уже другая история.
Материал подготовлен сервисом займов «Ваш инвестор» (ООО МФК «ЦФР ВИ»). Свидетельство ЦБ РФ № 1803550008909, ИНН 5407967714.
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