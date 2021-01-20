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Экономика

В два раза увеличился отток капитала из России

Из России в 2020 году вывели $47,8 млрд, в предыдущем году этот показатель был на уровне $22,1 млрд, говорится в материалах, опубликованных Центробанком РФ.

Чемодан долларов.
Чемодан долларов.
СС0

В 2019 году частный сектор наращивал иностранные активы, но в прошлом году он, наоборот, уменьшал внешние обязательства, сокращая задолженность перед нерезидентами.

Международные резервы РФ уменьшились на $13,8 млрд. Это связано с продажей иностранной валюты, а также погашением суверенного долга.

В прошлогодней динамике определяющими в оттоке капитала были операции банков по сокращению внешней задолженности и наращиванию иностранных активов.

Инвестиции

При этом общий объем инвестиций из-за рубежа в нефинансовые компании России за прошлый год упал почти в 20 раз, пишет News.ru. Так, в 2019 году эти показатели были на уровне $28,9 млрд, в 2020-м они обрушились до $1,4 млрд.

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