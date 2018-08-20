В «Единой России» предложили отменить пенсионные льготы для депутатов и сенаторов‍

На совместном заседании генсовета и совета руководителей «Единой России» Турчак заявил, что подобная мера будет справедливой, и позволит сенаторам «смотреть людям в глаза».

«Депутаты Госдумы и сенаторы должны получать пенсию в общем, едином для всех граждан РФ порядке, считаю, что это будет справедливо, ведь для граждан сам принцип справедливости стоит всегда во главе угла», — сказал господин Турчак (цитата по «Интерфаксу»)

Он сообщил, что его предложение может вступить в силу уже с января 2019 года.

«Ведомости» пишут, что сразу после реплики Турчака по залу прокатился недовольный ропот партийцев. Член комиссии Госдумы по этике Раиса Кармазина в ответ Турчаку предложила отменить надбавки в том числе и чиновникам правительства РФ.

14 июня пенсионную реформу одобрили в правительстве. Повышение пенсионного возраста для мужчин растянется на 10 лет и завершится в 2028 году, для женщин переходный срок составит 15 лет и завершится к 2034 году. Реформа начнется с января 2019 года. К концу ее срока пенсионный возраст для мужчин будет установлен на уровне 65 лет, а для женщин — 63 лет.

Между тем Центризбирком одобрил вопросы для референдума по пенсионной системе. Впервые почти за 25 лет ЦИК России одобрил сразу несколько вопросов для возможного вынесения на референдум. Теперь дело за сбором документов инициативными группами.

Парламентские слушания в Госдуме по поводу законопроекта о повышении пенсионного возраста пройдут во вторник, 21 августа.