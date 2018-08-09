«Флаг вам в руки»: политологи оценили шансы пенсионного референдума

«Впереди у вас большая работа, флаг вам в руки», — напутствовала инициативные группы г-жа Памфилова.
Когда идея проведения референдума только витала в воздухе, политологи в один голос говорили: юристы без проблем найдут объяснение, почему выносить этот вопрос на всенародное голосование нельзя, пишет bfm.ru.
В законе о референдуме сказано, что вопросы о бюджете в формате опроса граждан не решаются. По сути, пенсионный возраст — это вопрос не о возрасте, а о деньгах. Но ЦИК сенсационно одобрил формулировку сразу трем заявителям. Все они так или иначе предлагают спросить россиян: согласны ли вы с тем, что действующий на данный момент пенсионный возраст повышаться не должен?
Политологи оценили шансы проведения всероссийского референдума.
Лояльность ЦИК
Аббас Галлямов,
политтехнолог:
Для власти совершенно исключен вариант с проведением референдума. Будет сделано все для того, чтобы референдум не состоялся. Законодательство таково, что оно позволяет на многих этапах зарубить инициативную группу. Там очень серьезное ограничение по срокам и так далее.
Так что что нынешнюю лояльность ЦИК не стоит переоценивать.
«Балаган»
«Теперь понятно, зачем была нужна игра с уточнением формулировок инициированного КПРФ вопроса», — говорит руководитель юридической службы компартии Вадим Соловьев, пишут «Ведомости».
«Это дало возможность спойлерам перехватить инициативу и превратить референдум в балаган. Кампанию всегда смогут провалить — либо на стадии регистрации, которая теперь осложняется конкуренцией, либо в процессе сбора подписей», — считает коммунист.
Проблема
Но проблема в том, что по закону в одном регионе может быть зарегистрирована только одна из групп референдума, предлагающих схожие вопросы по одной теме. Получается, ситуация, в которой все три инициативы референдума дойдут до стадии регистрации инициативной группы в ЦИК, невозможна с точки зрения математики, признает секретарь ЦИК Майя Гришина.
Отследить, кто из инициаторов референдума опередит соперников, можно будет через публикации решений региональных избиркомов о регистрации подгрупп.
«Все решения принимаются публично», — подчеркнула Гришина.
Но вероятность того, что референдум все же состоится, есть, считают эксперты.
«Но организационно это очень сложная задача, которую после принятия новой Конституции России никто еще в стране не решал», — предупреждает политолог Евгений Минченко.
От инициаторов потребуется корректное оформление всей документации.
Дальнейшие ходы власти
Элла Памфилова, говоря «флаг вам в руки», добавляет, что «конкуренция — великая вещь», уверен другой эксперт.
Константин Калачёв,
руководитель «Политической экспертной группы»:
Власть постарается сделать все, чтобы показать, что народ — источник власти, но обойтись без референдума придется по вине самих инициаторов. Представьте себе, что в один и тот же день собираются две инициативные группы, в разных регионах. Мне кажется, что множить сущности начали неспроста и постараются сделать так, чтобы у людей не было ощущения властного произвола, произвола чиновников, чтобы у людей не было ощущения, что их обманули, кинули. Я думаю, что все это будет умнее и тоньше, но как это будет, мы вскоре увидим. Я думаю, что постараются сделать это не грубо, так, чтобы было понятно и очевидно, что облажались сами же инициативные группы.
Есть вариант с оспариванием решения Центризбиркома в суде, но в этом случае правительство станет запредельно антинародным.
«Подмена» вопросов референдума
По мнению политолога Салина, власть, крепко подумав, решила, что референдум нужен. Однако сделано все будет так, что вовремя появятся и нужные заявители, и нужные формулировки.
Павел Салин,
директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ:
Референдум все равно будет проводиться. А потом незаметно для публики, для широких слоев, наверное, предполагается поменять саму формулировку. То есть сейчас в общественном сознании постулируется тема референдума, то, что референдум по пенсионной реформе будет проводиться. А вот формулировка наверняка будет другой, более приемлемой для власти.
Какая формулировка позволит гражданам проголосовать за повышение пенсионного возраста при возможности проголосовать против — в этом политическом сценарии самая большая загадка. И, наверное, мало кто верит в то, что ЦИК исключительно самостоятельно одобрил формулировки вопросов к референдуму. Но это решение среди граждан воспринято как сигнал к тому, что шанс есть.
Формулировки вопросов, утвержденных ЦИК
Вопрос инициативной группы эсеров сформулирован следующим образом: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?».
Предложенный в Подмосковье вопрос, инициатором которого является президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями Марина Семенова, звучит так: «Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижению которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?», пишет polit.ru.
КПРФ предлагает вынести на референдум вопрос: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет), повышаться не должен?».
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Всего в ЦИК, по словам Эллы Памфиловой, поступило 30 уведомлений из 19 регионов. Трем «победившим» инициативным группам теперь нужно собрать и зарегистрировать еще как минимум в 42 регионах инициативные группы о проведении референдума.