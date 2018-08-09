«Флаг вам в руки»: политологи оценили шансы пенсионного референдума

Центризбирком неожиданно одобрил вопросы для референдума по пенсионной системе. Впервые почти за 25 лет ЦИК России одобрил сразу несколько вопросов для возможного вынесения на референдум. Теперь дело за сбором документов инициативными группами.

«Впереди у вас большая работа, флаг вам в руки», — напутствовала инициативные группы г-жа Памфилова.

Когда идея проведения референдума только витала в воздухе, политологи в один голос говорили: юристы без проблем найдут объяснение, почему выносить этот вопрос на всенародное голосование нельзя, пишет bfm.ru.

В законе о референдуме сказано, что вопросы о бюджете в формате опроса граждан не решаются. По сути, пенсионный возраст — это вопрос не о возрасте, а о деньгах. Но ЦИК сенсационно одобрил формулировку сразу трем заявителям. Все они так или иначе предлагают спросить россиян: согласны ли вы с тем, что действующий на данный момент пенсионный возраст повышаться не должен?

Политологи оценили шансы проведения всероссийского референдума.

Лояльность ЦИК

Аббас Галлямов,

политтехнолог:

Для власти совершенно исключен вариант с проведением референдума. Будет сделано все для того, чтобы референдум не состоялся. Законодательство таково, что оно позволяет на многих этапах зарубить инициативную группу. Там очень серьезное ограничение по срокам и так далее.

Так что что нынешнюю лояльность ЦИК не стоит переоценивать.

«Балаган»

«Теперь понятно, зачем была нужна игра с уточнением формулировок инициированного КПРФ вопроса», — говорит руководитель юридической службы компартии Вадим Соловьев, пишут «Ведомости».

«Это дало возможность спойлерам перехватить инициативу и превратить референдум в балаган. Кампанию всегда смогут провалить — либо на стадии регистрации, которая теперь осложняется конкуренцией, либо в процессе сбора подписей», — считает коммунист.

Проблема

Но проблема в том, что по закону в одном регионе может быть зарегистрирована только одна из групп референдума, предлагающих схожие вопросы по одной теме. Получается, ситуация, в которой все три инициативы референдума дойдут до стадии регистрации инициативной группы в ЦИК, невозможна с точки зрения математики, признает секретарь ЦИК Майя Гришина.

Отследить, кто из инициаторов референдума опередит соперников, можно будет через публикации решений региональных избиркомов о регистрации подгрупп.

«Все решения принимаются публично», — подчеркнула Гришина.

Но вероятность того, что референдум все же состоится, есть, считают эксперты.

«Но организационно это очень сложная задача, которую после принятия новой Конституции России никто еще в стране не решал», — предупреждает политолог Евгений Минченко.

От инициаторов потребуется корректное оформление всей документации.

Дальнейшие ходы власти

Элла Памфилова, говоря «флаг вам в руки», добавляет, что «конкуренция — великая вещь», уверен другой эксперт.

Константин Калачёв,

руководитель «Политической экспертной группы»:

Власть постарается сделать все, чтобы показать, что народ — источник власти, но обойтись без референдума придется по вине самих инициаторов. Представьте себе, что в один и тот же день собираются две инициативные группы, в разных регионах. Мне кажется, что множить сущности начали неспроста и постараются сделать так, чтобы у людей не было ощущения властного произвола, произвола чиновников, чтобы у людей не было ощущения, что их обманули, кинули. Я думаю, что все это будет умнее и тоньше, но как это будет, мы вскоре увидим. Я думаю, что постараются сделать это не грубо, так, чтобы было понятно и очевидно, что облажались сами же инициативные группы.

Есть вариант с оспариванием решения Центризбиркома в суде, но в этом случае правительство станет запредельно антинародным.

«Подмена» вопросов референдума

По мнению политолога Салина, власть, крепко подумав, решила, что референдум нужен. Однако сделано все будет так, что вовремя появятся и нужные заявители, и нужные формулировки.

Павел Салин,

директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ:

Референдум все равно будет проводиться. А потом незаметно для публики, для широких слоев, наверное, предполагается поменять саму формулировку. То есть сейчас в общественном сознании постулируется тема референдума, то, что референдум по пенсионной реформе будет проводиться. А вот формулировка наверняка будет другой, более приемлемой для власти.

Какая формулировка позволит гражданам проголосовать за повышение пенсионного возраста при возможности проголосовать против — в этом политическом сценарии самая большая загадка. И, наверное, мало кто верит в то, что ЦИК исключительно самостоятельно одобрил формулировки вопросов к референдуму. Но это решение среди граждан воспринято как сигнал к тому, что шанс есть.

Формулировки вопросов , утвержденных ЦИК

Вопрос инициативной группы эсеров сформулирован следующим образом: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?».

Предложенный в Подмосковье вопрос, инициатором которого является президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями Марина Семенова, звучит так: «Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижению которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?», пишет polit.ru.

КПРФ предлагает вынести на референдум вопрос: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет), повышаться не должен?».

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Глава ЦИК Элла Памфилова. cikrf.ru

Всего в ЦИК, по словам Эллы Памфиловой, поступило 30 уведомлений из 19 регионов. Трем «победившим» инициативным группам теперь нужно собрать и зарегистрировать еще как минимум в 42 регионах инициативные группы о проведении референдума.