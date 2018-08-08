ЦИК одобрила вопрос алтайских коммунистов на пенсионный референдум

Коммунисты выступили с инициативой проведения референдума по теме изменений пенсионного законодательства самыми первыми. Они подавали уведомление о собрании региональной подгруппы в Мосгоризбирком, однако ЦИК пришел к выводу о несоответствии закону формулировки вопроса, сообщает РИА Новости.

После консультаций представители инициативной группы сформулировали новый вопрос. Коммунисты вновь подали заявку, но уже в избирком Алтайского края. ЦИК пришла к выводу, что формулировка соответствуют требованиям ст. 6 закона «О референдуме».

Коммунисты предлагают вынести на референдум вопрос: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет), повышаться не должен?».

Кроме того, ЦИК сочла законной формулировку вопроса кандидата в мэры Москвы от «Справедливой России» Ильи Свиридова и инициативной группы физлиц — Семеновой и Широбоковой. Их вопросы по сути схожи с вопросом коммунистов.

Всего в ЦИК, по словам Эллы Памфиловой, поступило 30 уведомлений из 19 регионов. Трем «победившим» инициативным группам теперь нужно собрать и зарегистрировать еще как минимум в 42 регионах инициативные группы о проведении референдума.