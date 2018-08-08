ЦИК счел законным предложенный вопрос эсера на пенсионный референдум

Центризбирком России считает законной формулировку вопроса кандидата в мэры Москвы от «Справедливой России» Ильи Свиридова и инициативной группы. Этот вопрос справедливороссы предлагают вынести на всероссийский референдум против повышения пенсионного возраста, соответствует требованиям закона, сообщает ТАСС.

Соответствующее заключение подготовлено к заседанию комиссии 8 августа.

Вопрос сформулирован следующим образом: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?».

Кроме того, ЦИК одобрил заявку, которую подали в Мособлизбирком два физических лица, Семенова и Широбокова, пишет РБК.

Предложенный вопрос звучит так: «Поддерживаете ли вы то, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен»?

Депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с лидером Сергеем Мироновым предложили установить мораторий на повышение пенсионного возраста до 2035 года. Такие поправки парламентарии внесли к законопроекту об изменении пенсионного законодательства.