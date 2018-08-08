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9 августа
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ЦИК счел законным предложенный вопрос эсера на пенсионный референдум

Центризбирком России считает законной формулировку вопроса кандидата в мэры Москвы от «Справедливой России» Ильи Свиридова и инициативной группы. Этот вопрос справедливороссы предлагают вынести на всероссийский референдум против повышения пенсионного возраста, соответствует требованиям закона, сообщает ТАСС.

Пикет против повышения пенсионного возраста.
Пикет против повышения пенсионного возраста.
Анна Зайкова

Соответствующее заключение подготовлено к заседанию комиссии 8 августа.

Вопрос сформулирован следующим образом: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?».

Кроме того, ЦИК одобрил заявку, которую подали в Мособлизбирком два физических лица, Семенова и Широбокова, пишет РБК.

Предложенный вопрос звучит так: «Поддерживаете ли вы то, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен»?

Депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с лидером Сергеем Мироновым предложили установить мораторий на повышение пенсионного возраста до 2035 года. Такие поправки парламентарии внесли к законопроекту об изменении пенсионного законодательства.

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