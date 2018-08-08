Алтайские коммунисты подали заявку на всероссийский референдум по пенсионной реформе

Алтайские коммунисты 8 августа подали в крайизбирком ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению всероссийского референдума по пенсионной реформе, сообщила первый секретарь крайкома КПРФ Мария Прусакова.

Вопрос, который предлагают вынести коммунисты на референдум, звучит так:

«Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет), повышаться не должен?»

Аналогичные ходатайства подали коммунисты и других регионов, а также ЦК партии — в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

Напомним, первоначальную версию вопроса КПРФ ЦИК забраковал. Он звучал так: «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?».

Теперь, пишет Мария Прусакова в Фейсбук, партия ждет решения ЦИК. От этого зависит и вердикт крайизбиркома.

Законопроект о повышении пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин депутаты Госдумы приняли в первом чтении 19 июля.

В свою очередь, руководство Госдумы заявило, что формат парламентских слушаний по законопроекту об изменениях пенсионной системы будет расширен, сообщил ТАСС. В обсуждении примут участие не только депутаты, но и члены общественных организаций, эксперты, представители деловых сообществ и регионов, сказал спикер Вячеслав Володин 7 августа.

Слушания пройдут 21 августа.