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9 августа
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Алтайские коммунисты подали заявку на всероссийский референдум по пенсионной реформе

Алтайские коммунисты 8 августа подали в крайизбирком ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению всероссийского референдума по пенсионной реформе, сообщила первый секретарь крайкома КПРФ Мария Прусакова.

Референдум КПРФ. Пенсионная реформа
Референдум КПРФ. Пенсионная реформа
Мария Прусакова на Фейсбук

Вопрос, который предлагают вынести коммунисты на референдум, звучит так:

«Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет), повышаться не должен?»

Аналогичные ходатайства подали коммунисты и других регионов, а также ЦК партии — в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

Напомним, первоначальную версию вопроса КПРФ ЦИК забраковал. Он звучал так: «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?».

Теперь, пишет Мария Прусакова в Фейсбук, партия ждет решения ЦИК. От этого зависит и вердикт крайизбиркома.

Законопроект о повышении пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин депутаты Госдумы приняли в первом чтении 19 июля.

В свою очередь, руководство Госдумы заявило, что формат парламентских слушаний по законопроекту об изменениях пенсионной системы будет расширен, сообщил ТАСС. В обсуждении примут участие не только депутаты, но и члены общественных организаций, эксперты, представители деловых сообществ и регионов, сказал спикер Вячеслав Володин 7 августа.

Слушания пройдут 21 августа.

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