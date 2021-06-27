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Экономика

В эфире у Соловьева российский представитель ВОЗ пообещала локдаун из-за новейшего штамма ковида

Реакция на распространение новейшего штамма COVID-19 «дельта плюс» должна быть весьма скорой, в противной случае придется ввести новый локдаун, заявила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, сообщает РБК.

Владимир Соловьев.
Владимир Соловьев.
Скришот видео Соловьёв LIVE

Она подчеркнула, что только вакцинации недостаточно, необходим еще и масочный режим.

Представитель ВОЗ рассказала, что «дельта плюс» набирает скорость распространения.

«Штамм „дельта“ поражает очень много клеток, <заболевший> человек может заразить больше людей и гораздо быстрее. <…> Мы еще не видим пика, вирус набирает скорость», — сказал она.

По словам Вуйнович, вакцинация позволяет снизить возможность передачи вируса, и снижается вероятность перенести заболевание в тяжелой форме, пишет bfm.ru.

Между тем в Индии обнаружили новый опаснейший вирус летучих мышей. В настоящее время от обнаруженного индийскими вирусологами в штате Махараштра патогена нет ни лекарства, ни вакцины. А уровень летальности вируса Нипах достигает от 40 до 75 процентов, пишет «РГ».

О штамме

Индийский штамм коронавируса, получивший название «дельта», обнаружили в Индии в октябре прошлого года. С того времени он распространился по всему миру, в том числе его выявили в России.

Коронавирус. Он с нами надолго.
Коронавирус. Он с нами надолго.
Pixabay.com

20 июня в Индии сообщили о мутации «дельты», которую назвали «дельта плюс». Он отличается от предыдущего более высокой скоростью распространения, способностью сильнее поражать клетки легких.

Ученые допустили, что новый штамм сможет преодолевать защиту, создаваемую антителами.

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