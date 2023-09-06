6 сентября
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Экономика

В этом году «Россети» увеличили объем ремонтной программы в Сибири

Группа «Россети» завершает подготовку к осенне-зимнему периоду в Сибирском федеральном округе (СФО). Несмотря на увеличение объема ремонтной программы, работы идут с опережением календарного плана. Реализация мероприятий была рассмотрена на федеральном штабе по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики СФО к прохождению отопительного сезона 2023-2024 годов, который в Новосибирске провел Министр энергетики РФ Николай Шульгинов. В заседании принял участие Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

Заседание федерального штаба по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики СФО к прохождению отопительного сезона 2023-2024 годов.
Заседание федерального штаба по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики СФО к прохождению отопительного сезона 2023-2024 годов.
Фото предоставлено пресс-службой Группы «Россети».

Важно не сбавлять темпы и завершить в сроки все ремонтные работы, которые есть в планах к подготовке к зиме. Могу сказать, что сибирские энергетики никогда не подводили. Особенно в Новосибирске можно отметить более активную работу по всем направлениям, видим настрой на готовность к обозначенному сроку сетей, генерации и всего ТЭК к предстоящему отопительному сезону, — заявил Николай Шульгинов.

Заседание федерального штаба по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики СФО к прохождению отопительного сезона 2023-2024 годов.
Заседание федерального штаба по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики СФО к прохождению отопительного сезона 2023-2024 годов.
Фото предоставлено пресс-службой Группы «Россети».

Сибирь занимает огромные территории и традиционно считается регионом со сложным климатом. В последнее время здесь также растет число неблагоприятных природных явлений, которые негативно влияют на сетевой комплекс. Например, это резкие колебания температуры с переходами через ноль. Поэтому ключевой задачей является своевременная подготовка к осенне-зимнему периоду. В 2023 году мы существенно увеличили объем ремонтной программы в физическом выражении. Финансирование выросло на 12% — до 8,6 млрд рублей. Работы идут с опережением плана, — подчеркнул Андрей Рюмин.

Всего энергетики отремонтируют 8,6 тыс. км линий электропередачи и 1,9 тыс. единиц подстанционного оборудования, расчистят от растительности 16,6 тыс. гектаров ЛЭП. Запасы оборудования и комплектующих уже сформированы. Более 1,1 тыс. бригад и 590 резервных источников питания готовы к возможным аварийно-восстановительным работам.

В Алтайском крае подготовка энергообъектов к зиме также находится на завершающей стадии. В этом году персонал филиала «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго» проведет ремонт более 8 тысяч километров линий 0,4 — 110 кВ, 199 подстанций и более 2 тысяч комплектных трансформаторных подстанций (КТП). Для повышения надежности функционирования ЛЭП энергетики расчистят 1 666 гектаров просек.

В своем докладе Андрей Рюмин рассказал о мероприятиях по электроснабжению Восточного полигона железных дорог. Группа «Россети» в рамках первого этапа макропроекта уже ввела в СФО более 1 787 МВА трансформаторной мощности и 1 611 км ЛЭП. До конца 2023 года в установленные сроки завершится финальный проект первого этапа.

На втором этапе в СФО предусмотрено строительство двух объектов Единой национальной электрической сети (ЕНЭС), а также ряд дополнительных мероприятий по развитию инфраструктуры, модернизации противоаварийной автоматики и технологическому присоединению тяговых подстанций, в том числе в распределительном комплексе. Работы также идут на Дальнем Востоке.

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